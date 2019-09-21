Ухань. Козлова пробилась в основную сетку

В финале квалификации хардового турнира WTA в Ухане Катерина Козлова встречалась со второй сеяной шведкой Ребеккой Петерсон.
Украинка сумела одержать тяжелую победу в трех сетах и пробиться в основную сетку турнира. Матч продолжался 2 часа и 19 минут.
Квалификация. Финал
Ребекка Петерсон (Швеция, 2) – Катерина Козлова (Украина, 11) – 1:6, 6:4, 5:7
Вчера в первом раунде квалификации Козлова обыграла американку Сачию Викери.
Источник — Sport.ua
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