Ухань. Козлова пробилась в основную сетку

Это в той ЛЧ где кротов используют в качестве девочек?

11:20 — Bolshoi

А ничего что Зинченко защитник?

11:19 — Bolshoi

Кроты явно хапанули чего-то тяжёлого. Может врач таблетки перепутал и вместо допинга дал расслабл...

11:07 — JohnNeuman

В каком то смысле согласен со Степаненко, тот же Зинченко сам мяч не тянет и в обыгрыши особо не ...

10:58 — REALIST

Ну, Степке видней как там играть... Если дело сугубо в "попадании" в МС, а не в работе над собой ...