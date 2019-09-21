Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ухань. Козлова пробилась в основную сетку

Украинская теннисистка сумела пройти квалификацию турнира в Ухане

  • 21.09.2019 10:39
  • 598 просмотров
  • 3 комментария
Ухань. Козлова пробилась в основную сетку
© WTA. Катерина Козлова

В финале квалификации хардового турнира WTA в Ухане Катерина Козлова встречалась со второй сеяной шведкой Ребеккой Петерсон.

Украинка сумела одержать тяжелую победу в трех сетах и пробиться в основную сетку турнира. Матч продолжался 2 часа и 19 минут.

Квалификация. Финал

Ребекка Петерсон (Швеция, 2) – Катерина Козлова (Украина, 11) – 1:6, 6:4, 5:7

Вчера в первом раунде квалификации Козлова обыграла американку Сачию Викери.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 21.09.2019 11:05
    +1
    Просто дропами замучила прямолінійні Петтерсон))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.09.2019 11:01
    0
    Неочікувано
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 21.09.2019 10:42
    +2
    Козочка удивила
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.09.2019 10:42
    +2
    Козочка удивила
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 21.09.2019 11:05
    +1
    Просто дропами замучила прямолінійні Петтерсон))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.09.2019 11:01
    0
    Неочікувано
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности