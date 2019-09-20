Ухань. Козлова вышла в финал квалификации

Не зганьбився, а порадував нас - простих українських уболівальників

Странные какие-то результаты... Может на контору играют ? С наличкой в расее сейчас туговато, сан...

Какой дурак писал эту новость??? Вы игру вообще смотрели??? "Не доставила проблем"??? Вы там мозг...

09:24 — Іван Лапечук

и чем же так неугодило судейство? в матче был всего один!! спорный момент - это как раз таки рико...

09:22 — Владимир Копяк

И что самое интересное, игрок шведов прав на все 100%! Был целенаправленный пас вратарю, который ...