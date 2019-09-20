Ухань. Козлова вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) с победы начала выступления на хардовом турнире в китайском Ухане.
В первом матче квалификации Козлова обыграла представительницу США Сачию Викери (№168, WTA). Отметим, что по ходу матча украинка уступала в счете, и сумела выиграть второй сет на тай-брейке, после чего не оставила сопернице шансов в третьей партии - 5:7, 7:6, 6:0.
В финале квалификации Козлова сыграет против шведки Ребекки Петерсон (№52 WTA).
Источник — Sport.ua
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