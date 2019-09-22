Ухань. Ястремская вновь победила Томлянович

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) выиграла дебютный матч основной сетки на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого раунда 19-летняя украинка обыграла Айлу Томлянович из Австралии (№42 WTA).
Ухань. Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:7(5), 2:6
Стартовая партия проходила в равной борьбе, Ястремская чуть лучше чувствовала себя в розыгрышах, но Томлянович хорошо подавала первую подачу и с брейками у Даяны не сложилось. В девятом гейме представительница Австралии заработала двойной скрытый сетбол, но украинке удалось защитить свою подачу, захватив инициативу в матче. И хотя дело все же дошло до тай-брейка, там Ястремская выглядела лучше. Девушки ушли на переход при счете 5:1 в пользу украинки, после чего Томлянович выиграла 3 очка подряд, но все же проиграла сет.
Во второй партии борьбы не получилось. Австралийская теннисистка намного хуже подавала первую, это привело к тому, что Ястремская сделала два брейка и повела со счетом 5:1. Айле удалось выиграть еще один гейм на своей подаче, но Даяна после этого очень быстро завершила матч в свою пользу.
Хорошая победа на старте турнира над теннисисткой из топ-50, которая находится в неплохой форме. Во втором круге Даяна сразится против Анастасии Севастовой (№18 WTA) или Кристины Макхейл (№100 WTA).
Ранее Ястремская уже дважды побеждала Томлянович, более памятный матч состоялся в финале Хуахина.
Отметим, что это 18-я победа Ястремской в поединках против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга при 14 поражениях.
Источник — Sport.ua
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Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
Даяні подальших успіхів на турнірі!
Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
Даяні подальших успіхів на турнірі!
Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
Даяні подальших успіхів на турнірі!
Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
Даяні подальших успіхів на турнірі!
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