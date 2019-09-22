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Ухань. Ястремская вновь победила Томлянович

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла 26-летнюю представительницу Австралии

  • 22.09.2019 08:37
  • 2639 просмотров
  • 6 комментариев
Ухань. Ястремская вновь победила Томлянович
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) выиграла дебютный матч основной сетки на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В матче первого раунда 19-летняя украинка обыграла Айлу Томлянович из Австралии (№42 WTA). 
 
Ухань. Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:7(5), 2:6
 
Стартовая партия проходила в равной борьбе, Ястремская чуть лучше чувствовала себя в розыгрышах, но Томлянович хорошо подавала первую подачу и с брейками у Даяны не сложилось. В девятом гейме представительница Австралии заработала двойной скрытый сетбол, но украинке удалось защитить свою подачу, захватив инициативу в матче. И хотя дело все же дошло до тай-брейка, там Ястремская выглядела лучше. Девушки ушли на переход при счете 5:1 в пользу украинки, после чего Томлянович выиграла 3 очка подряд, но все же проиграла сет.
 
Во второй партии борьбы не получилось. Австралийская теннисистка намного хуже подавала первую, это привело к тому, что Ястремская сделала два брейка и повела со счетом 5:1. Айле удалось выиграть еще один гейм на своей подаче, но Даяна после этого очень быстро завершила матч в свою пользу.
 
 
Хорошая победа на старте турнира над теннисисткой из топ-50, которая находится в неплохой форме. Во втором круге Даяна сразится против Анастасии Севастовой (№18 WTA) или Кристины Макхейл (№100 WTA).
 
Ранее Ястремская уже дважды побеждала Томлянович, более памятный матч состоялся в финале Хуахина.
 
Отметим, что это 18-я победа Ястремской в поединках против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга при 14 поражениях.
 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 22.09.2019 09:54
    0
    Хорошая игра, неплохая подача, а вот прием сегодня не очень шёл, надо над этим работать, причем папа говорил ей не надо так рисковать на приеме, она тоже это подтвердила, а когда началась игра все равно шарашила по аутам. Даяна просто не знает, что такое играть без риска, надо этому еще учится, ну очень много легких мячей она профукала, против топ теннисисток так играть нельзя.
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    vital
      vital, 22.09.2019 09:34
    0
    По цьому матчу, як на мене, найбільша подія це ... відсутність Женома. До Даяни на коучінг виходив її тато. Невже Олів'є вказали на двері? Чи щось зі здоров'ям?
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    vizuals
    online
      vizuals, 22.09.2019 09:01
    0
    vital, 22.09.2019 08:48
    Усім вітання з такою важливою стартовою перемогою Даяни!
    Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
    Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
    Даяні подальших успіхів на турнірі!
    Томлянович на 42 місці у рейтингу и тримаєтся на цьому рівні майже 2 роки. Наврядче принизливий термін "посередня гра" їй підходить. На минулому турнірі в Чшенчжоу вона у півфіналі програла лише Калоліні Плішковій, а на Ролан Гаррос цього року пободалася з Халеп у 3 сетах.
    Ссылка
    vital
      vital, 22.09.2019 08:48
    +5
    Усім вітання з такою важливою стартовою перемогою Даяни!
    Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
    Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
    Даяні подальших успіхів на турнірі!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.09.2019 08:43
    0
    Лиха беда начало
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 22.09.2019 08:42
    +2
    Ссылка
    vital
      vital, 22.09.2019 08:48
    +5
    Усім вітання з такою важливою стартовою перемогою Даяни!
    Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
    Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
    Даяні подальших успіхів на турнірі!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 22.09.2019 08:42
    +2
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 22.09.2019 09:54
    0
    Хорошая игра, неплохая подача, а вот прием сегодня не очень шёл, надо над этим работать, причем папа говорил ей не надо так рисковать на приеме, она тоже это подтвердила, а когда началась игра все равно шарашила по аутам. Даяна просто не знает, что такое играть без риска, надо этому еще учится, ну очень много легких мячей она профукала, против топ теннисисток так играть нельзя.
    Ссылка
    vital
      vital, 22.09.2019 09:34
    0
    По цьому матчу, як на мене, найбільша подія це ... відсутність Женома. До Даяни на коучінг виходив її тато. Невже Олів'є вказали на двері? Чи щось зі здоров'ям?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.09.2019 09:01
    0
    vital, 22.09.2019 08:48
    Усім вітання з такою важливою стартовою перемогою Даяни!
    Нарешті зручна суперниця попала Даяні для стартового раунду: няшка з посередньою грою.
    Як для старту турніру, порожного стадіону з поодинокими вболівальниками, Даяна показала дуже хорошу гру: високий відсоток 1-ої подачі - 66%, ейсів більше, ніж подвійних (3-2), 100% реалізація брейкпойнтів. Ну як капля дьогтю це постійне бажання Даяни атакувати з 1-ої подачі Айли. В результаті 4 виграних розиграші українкою з 32-х. Чому питається не зіграти м'якше і не спробувати просто залишити м'яч у грі?
    Даяні подальших успіхів на турнірі!
    Томлянович на 42 місці у рейтингу и тримаєтся на цьому рівні майже 2 роки. Наврядче принизливий термін "посередня гра" їй підходить. На минулому турнірі в Чшенчжоу вона у півфіналі програла лише Калоліні Плішковій, а на Ролан Гаррос цього року пободалася з Халеп у 3 сетах.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.09.2019 08:43
    0
    Лиха беда начало
    Ссылка
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