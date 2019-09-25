Ташкент. Определилась соперница Завацкой по четвертьфиналу

не царское это дело шлятся по каким то церемониям

Ну выкурил и выкурил. Мне интересно какой деб..л это снимал и зачем выкладывать. Если выкладывать...

Как же я ору))) Ломаченко не знают, Усика не знают, Шахту не знают, а грозу всея Шкендербеу знают...

Ще один тормоз. У нього про футбол питали, до чого тут твої укроватні боксери?

Про Динамо знают бо шеву знають. А кого виростив шахтар? Ото його й знають в Бразилії, бо він ску...

Рад за парня! Видно, что ему там очень комфортно и он нашел свою команду и клуб!

Если Динамо само не будет страдать фигней, что у команды "сердец" случается нередко, то у Мариупо...

12:19 — Kivals_grozny

ну, я думаю у Фельдмана - денег не больше, чем у Ярославского, а вот любви и такого отношения к к...

12:14 — GR-65

Совершенно верно, только я бы добавил "большого количества свободных денег". А Цыганык идиот.