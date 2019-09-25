Ташкент. Определилась соперница Завацкой по четвертьфиналу

В матче второго раунда хардового турнира WTA в Ташкенте между Татьяной Марией и Анной Калинской определялась соперница Катарины Завацкой по четвертьфиналу.
Калинская одержала победу над Марией в непростом трехсетовом поединке. Матч продолжался 2 часа и 19 минут.
Второй раунд
Татьяна Мария (Германия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 5:7, 2:6
Ранее Завацкая вышла в четвертьфинал, обыграв Терезу Мартинцову.
Источник — Sport.ua
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