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Ташкент. Завацкая переиграла Мартинцову во втором круге

Украинка вышла во второй четвертьфинал турниров WTA

  • 25.09.2019 09:47
  • 1133 просмотра
  • 4 комментария
Ташкент. Завацкая переиграла Мартинцову во втором круге
© Wiesbaden. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
 
В матче второго круга украинка переиграла Терезу Мартинцову из Чехии (№135 WTA). 
 
Ташкент. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:4, 6:4
 
В 1/4 финала Завацкая сыграет против Татьяны Марии (№87 WTA) или Анны Калинской (№116 WTA). 
 
Напомним, ранее Катарина лишь раз играла в четвертьфинале турниров WTA (Рабат-2018).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 25.09.2019 10:14
    +2
    Молодець. Чимось захисний стиль Світоліної нагадує!
    Ссылка
    shelest1717
    online
      shelest1717, 25.09.2019 10:08
    +3
    майбутня чемпіонка
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 09:57
    +9
    От і Катаринка в нас розумниця
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 25.09.2019 09:53
    +10
    Молодчинка! Каті, іноді, не вистачає потужності, але те, як вона вгризається в кожен м'яч, просто милує. Додала в останній час, притому суттєво.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 25.09.2019 09:53
    +10
    Молодчинка! Каті, іноді, не вистачає потужності, але те, як вона вгризається в кожен м'яч, просто милує. Додала в останній час, притому суттєво.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 09:57
    +9
    От і Катаринка в нас розумниця
    Ссылка
    shelest1717
    online
      shelest1717, 25.09.2019 10:08
    +3
    майбутня чемпіонка
    Ссылка
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 25.09.2019 10:14
    +2
    Молодець. Чимось захисний стиль Світоліної нагадує!
    Ссылка
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