Ташкент. Завацкая переиграла Мартинцову во втором круге

Старичку кузнецову пора зачехлять ракетку и идти внуков няньчить...

Сильным сборным пох на эту лигу, утешительный турнир для дрочеров от футбола.

Та ладно - Месси - це лідер команди. Половина Барси. Саме Месси провалив матч з Ромой 0:3 та матч...

Шавка сегодня будет не просто в будке, она будет в углу будки.

ВаДо ты бухать там начал что ли ?

10:57 — trasher87 trasher87

Тю переподпишут

10:57 — trasher87 trasher87

А команда Форлана?? Чудом они не прошли в финал ЧМ. Это отличная команда. Очень развивающая стран...

10:54 — jekаfunny

Бомбануло то как у подземных от правды