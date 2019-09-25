Ташкент. Завацкая переиграла Мартинцову во втором круге

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче второго круга украинка переиграла Терезу Мартинцову из Чехии (№135 WTA).
Ташкент. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:4, 6:4
В 1/4 финала Завацкая сыграет против Татьяны Марии (№87 WTA) или Анны Калинской (№116 WTA).
Напомним, ранее Катарина лишь раз играла в четвертьфинале турниров WTA (Рабат-2018).
Источник — Sport.ua
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