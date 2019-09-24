Ухань. Ястремская одержала вторую победу

Голландцы в прошлом сезоне конечно феерили, что в Ливерпуле, что в Аяксе, что в сборной

12:19 — Іван Лапечук

когда же уже вратари начнуть забивать хоть 30 мячей и хотябы 15 голевых передач за сезон?..а то п...

12:19 — Іван Лапечук

когда же уже вратари начнуть забивать хоть 30 мячей и хотябы 15 голевых передач за сезон?..а то п...

12:18 — K_Sarioglo@i.ua

5,7,9,10, 11,13,15,16,17- вообще фигня не стоящая даже обсуждения. Это либо командные трофеи (9,1...

12:15 — Sinoga

Если считать только забитые голы,то защитнику и вратарю приз не видеть никогда.Логика барсы ясна....