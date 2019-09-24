Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ухань. Ястремская одержала вторую победу

Украинская теннисистка переиграла американку Кристину Макхэйл

  • 24.09.2019 11:55
  • 1694 просмотра
  • 5 комментариев
Ухань. Ястремская одержала вторую победу
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла еще один матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В поединке второго круга 19-летняя украинка разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (№104 WTA). 
 
Ухань. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Макхэйл (США) – 6:3, 7:6(7)
 
В третьем круге Ястремская сразится против Каролины Плишковой (№2 WTA) или Аманды Анисимовой (№29 WTA).
 
Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    A.V.
      A.V., 24.09.2019 12:09
    0
    Вітання Даяні. Хотілося б бачити більше різноманітності. Іноді, турборежим лише шкодить.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.09.2019 12:07
    +2
    Даяша молодець - чергова перемога в 2-х сетах із виграним таєм. Так тримати!
    У 3-му колі в будь-якому разі буде цікаво, а якщо з Кароліною, то точно на центральному корті.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.09.2019 12:07
    +1
    Даяну з перемогою трішки важкою, але в двох сетах)))
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.09.2019 12:06
    +1
    Сан Саныч, 24.09.2019 11:59
    Давай Даяна,вынеси эту дылду, и Свитольке подсобишь ))))))))
    Яку з них двох?? Анісімова теж немаленька, але причому зара Плішкову до Еліни???
    Ссылка
    Сан Саныч
    Сан Саныч, 24.09.2019 11:59
    +5
    Давай Даяна,вынеси эту дылду, и Свитольке подсобишь ))))))))
    Ссылка
    Сан Саныч
    Сан Саныч, 24.09.2019 11:59
    +5
    Давай Даяна,вынеси эту дылду, и Свитольке подсобишь ))))))))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.09.2019 12:07
    +2
    Даяша молодець - чергова перемога в 2-х сетах із виграним таєм. Так тримати!
    У 3-му колі в будь-якому разі буде цікаво, а якщо з Кароліною, то точно на центральному корті.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.09.2019 12:07
    +1
    Даяну з перемогою трішки важкою, але в двох сетах)))
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.09.2019 12:06
    +1
    Сан Саныч, 24.09.2019 11:59
    Давай Даяна,вынеси эту дылду, и Свитольке подсобишь ))))))))
    Яку з них двох?? Анісімова теж немаленька, але причому зара Плішкову до Еліни???
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 24.09.2019 12:09
    0
    Вітання Даяні. Хотілося б бачити більше різноманітності. Іноді, турборежим лише шкодить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности