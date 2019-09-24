Ухань. Ястремская одержала вторую победу

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) выиграла еще один матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В поединке второго круга 19-летняя украинка разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (№104 WTA).
Ухань. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Макхэйл (США) – 6:3, 7:6(7)
В третьем круге Ястремская сразится против Каролины Плишковой (№2 WTA) или Аманды Анисимовой (№29 WTA).
Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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У 3-му колі в будь-якому разі буде цікаво, а якщо з Кароліною, то точно на центральному корті.
У 3-му колі в будь-якому разі буде цікаво, а якщо з Кароліною, то точно на центральному корті.
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