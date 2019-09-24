Ухань. Свитолина обыграла Мугурусу

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла стартовый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

Во втором круге украинка разобралась с испанкой Гарбинье Мугурусой (№26 WTA).

Ухань. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 7:5, 6:2

Свитолина начала игру вторым номером. Тактика Элины заключалась в том, чтобы дождаться ошибки от Мугурусы, грамотно удерживая мяч в игре. Украинка играла максимально глубоко в центр, не давая Гарбинье заходить в корт с последующими опасными ударами по восходящему мячу. Получалось с переменным успехом: испанка, которая давно уже не показывает своей лучшей игры, часто ошибалась под давлением, но иногда и неплохо атаковала. При более пассивной игре Элины испанка в середине сета повела со счетом 4:2. После этого Свитолина немного изменила тактику, добавила больше остроты и увеличила количество кроссов. Гарбинье не сумела быстро перестроиться и проиграла первый сет, уступив свои подачи в 8-м и 12-м геймах.

На второй сет Свитолина выходила с психологическим преимуществом, которое очень быстро позволило ей повести с брейком 3:0. Мугуруса не сумела добавить, а украинка перманентно вытягивала из нее невынужденные ошибки. По большому счету, сегодняшняя Мугуруса попросту ниже классом Свитолиной, да и тактически украинка очень неудобная для нее соперница. Радует то, что Элина довела матч до вполне заслуженной победы, находясь не в оптимальной форме из-за поврежденного колена.

Что касается перспектив Элины в борьбе за поездку на Итоговый турнир в Шэньчжэнь, то в онлайн-рейтинге она уже восьмая, но главные соперницы, Белинда Бенчич и Кики Бертенс, свои матчи второго круга еще не играли. До Серены Уильямс еще 239 очок, чтобы ее обогнать нужен выход в полуфинал.

Для Элины это была восьмая победа над Мугурусой в 11 матчах.