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Ухань. Свитолина обыграла Мугурусу

Первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу Испании

  • 24.09.2019 11:44
  • 4693 просмотра
  • 10 комментариев
Ухань. Свитолина обыграла Мугурусу
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла стартовый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
Во втором круге украинка разобралась с испанкой Гарбинье Мугурусой (№26 WTA). 
 
Ухань. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 7:5, 6:2
 
Свитолина начала игру вторым номером. Тактика Элины заключалась в том, чтобы дождаться ошибки от Мугурусы, грамотно удерживая мяч в игре. Украинка играла максимально глубоко в центр, не давая Гарбинье заходить в корт с последующими опасными ударами по восходящему мячу. Получалось с переменным успехом: испанка, которая давно уже не показывает своей лучшей игры, часто ошибалась под давлением, но иногда и неплохо атаковала. При более пассивной игре Элины испанка в середине сета повела со счетом 4:2. После этого Свитолина немного изменила тактику, добавила больше остроты и увеличила количество кроссов. Гарбинье не сумела быстро перестроиться и проиграла первый сет, уступив свои подачи в 8-м и 12-м геймах.
 
 
На второй сет Свитолина выходила с психологическим преимуществом, которое очень быстро позволило ей повести с брейком 3:0. Мугуруса не сумела добавить, а украинка перманентно вытягивала из нее невынужденные ошибки. По большому счету, сегодняшняя Мугуруса попросту ниже классом Свитолиной, да и тактически украинка очень неудобная для нее соперница. Радует то, что Элина довела матч до вполне заслуженной победы, находясь не в оптимальной форме из-за поврежденного колена.
 
Что касается перспектив Элины в борьбе за поездку на Итоговый турнир в Шэньчжэнь, то в онлайн-рейтинге она уже восьмая, но главные соперницы, Белинда Бенчич и Кики Бертенс, свои матчи второго круга еще не играли. До Серены Уильямс еще 239 очок, чтобы ее обогнать нужен выход в полуфинал.
 
Для Элины это была восьмая победа над Мугурусой в 11 матчах.
 
В третьем круге Свитолина сразится против Светланы Кузнецовой из России (№69 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 24.09.2019 12:18
    0
    relax-1984, 24.09.2019 12:13
    Умничка, дальше Кузнецова - вполне приемлимо... При нынешних раскладах любая победа на вес золота! Удачки, Эля!!!
    Наразі у гонці Бенчіч вона обійшла - навіть якщо та виграє наступну гру.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 24.09.2019 12:15
    0
    Далі на дорозі старий російський гермафродит, накачаний мельдонієм... Важкувато буде...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 24.09.2019 12:13
    +1
    Умничка, дальше Кузнецова - вполне приемлимо... При нынешних раскладах любая победа на вес золота! Удачки, Эля!!!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 24.09.2019 12:08
    +2
    Матчу не бачив, але результат очікуваний. Мугуруса зараз виглядає розсипаною
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 24.09.2019 12:06
    +1
    Потужненько, Елінка. В 1 сеті зламала хребет. В 2-му не дала і поплакати, впевнено винесла в одну хвірточку.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.09.2019 12:05
    +2
    Тепер бігом вболівати проти Бенчіч)) по грі:так як руйнувати гру соперниц вміє Еліна невміє ніхто, в футболі це називається я не граю і вам не дам))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.09.2019 12:02
    0
    Мене більш всього прикольнуло, як якийсь школяр забіг у тему лайфа, нахамив, нагородив дурні про час початку матчу, і вирішив закінчити феєричною фразою "Доречі. Еліна програє. Інфа 100"
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.09.2019 12:00
    +7
    Гарний день - дві перемоги наших дівчат! Молодинки обидві!
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 24.09.2019 11:54
    +6
    Умничка
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.09.2019 11:49
    +8
    Кукуруза хороша: во всех компонентах игры очень достойно выглядела. Но Эля тащит всё) В каждый мяч вгрызается. Красава. Отличная победа. Ждём того же от Даяны)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.09.2019 11:49
    +8
    Кукуруза хороша: во всех компонентах игры очень достойно выглядела. Но Эля тащит всё) В каждый мяч вгрызается. Красава. Отличная победа. Ждём того же от Даяны)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.09.2019 12:00
    +7
    Гарний день - дві перемоги наших дівчат! Молодинки обидві!
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 24.09.2019 11:54
    +6
    Умничка
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 24.09.2019 12:08
    +2
    Матчу не бачив, але результат очікуваний. Мугуруса зараз виглядає розсипаною
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.09.2019 12:05
    +2
    Тепер бігом вболівати проти Бенчіч)) по грі:так як руйнувати гру соперниц вміє Еліна невміє ніхто, в футболі це називається я не граю і вам не дам))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 24.09.2019 12:13
    +1
    Умничка, дальше Кузнецова - вполне приемлимо... При нынешних раскладах любая победа на вес золота! Удачки, Эля!!!
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 24.09.2019 12:06
    +1
    Потужненько, Елінка. В 1 сеті зламала хребет. В 2-му не дала і поплакати, впевнено винесла в одну хвірточку.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 24.09.2019 12:18
    0
    relax-1984, 24.09.2019 12:13
    Умничка, дальше Кузнецова - вполне приемлимо... При нынешних раскладах любая победа на вес золота! Удачки, Эля!!!
    Наразі у гонці Бенчіч вона обійшла - навіть якщо та виграє наступну гру.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 24.09.2019 12:15
    0
    Далі на дорозі старий російський гермафродит, накачаний мельдонієм... Важкувато буде...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.09.2019 12:02
    0
    Мене більш всього прикольнуло, як якийсь школяр забіг у тему лайфа, нахамив, нагородив дурні про час початку матчу, і вирішив закінчити феєричною фразою "Доречі. Еліна програє. Інфа 100"
    Ссылка
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