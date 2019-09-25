Элина Свитолина – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В четвертьфинале украинка встретится с Элисон Риск из США (№35 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Ястремская - Квитова. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Риск
|1-й круг
|-
|Козлова (4-6 6-3 6-3) №77 WTA
|2-й круг
|Мугуруса (7-5 6-2) №26 WTA
|Пуиг (2-6 7-6 6-3) №71 WTA
|3-й круг
|Кузнецова (4-4 6-2) №69 WTA
|Ван Цян (6-2 6-1) №16 WTA
Ранее девушки встречались три раза, украинка выиграла все матчи в трех сетах.
В 1/2 финала победительница матча сразится против Даяны Ястремской (№27 WTA) или Петры Квитовой (№7 WTA).
Источник — Sport.ua
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