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Элина Свитолина – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Ухане

  • 25.09.2019 22:45
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Элина Свитолина – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В четверг, 26 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В четвертьфинале украинка встретится с Элисон Риск из США (№35 WTA). Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Ястремская - Квитова. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
 

Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Риск
1-й круг -  Козлова (4-6 6-3 6-3) №77 WTA
2-й круг  Мугуруса (7-5 6-2) №26 WTA  Пуиг (2-6 7-6 6-3) №71 WTA
3-й круг  Кузнецова (4-4 6-2) №69 WTA  Ван Цян (6-2 6-1) №16 WTA
 
Ранее девушки встречались три раза, украинка выиграла все матчи в трех сетах.
 
В 1/2 финала победительница матча сразится против Даяны Ястремской (№27 WTA) или Петры Квитовой (№7 WTA).
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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