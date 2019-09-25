Ухань. Свитолина разобралась с Кузнецовой и вышла в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла второй матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В третьем круге украинка в двух сетах разобралась с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России (№69 WTA).

Ухань. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2

Первые два гейма теннисистки раскачивались, но уже в третьем пошла нешуточная борьба за инициативу. Свитолина была близка к тому, чтобы сделать брейк первой, но Кузнецовой удалось спасти три брейкпоинта. И все же было видно, что Элина играет лучше и стабильнее: она неплохо подавала, не стеснялась обострять, также у нее сегодня отлично работал бэкхенд.

Следующие две подачи россиянки ушли в копилку Элины, после чего украинка вышла подавать на сет. Восьмой и девятый геймы Свитолина провалила, но на высоком уровне при этом сыграла и ее соперница. Но даже после этого первая ракетка Украины не засомневалась в своих силах и довела партию до победы.

Второй сет, как и в матче против Мугурусы , был более односторонний. Ощущалось, что победа Свитолиной – дело времени. Ольга Савчук, которая комментировала матч для WTA TV, не переставала восхищаться уверенными действиями своей подруги на корте. Все было по делу, Элина в Ухане пока что выглядит весьма и весьма солидно.

Обыграв Кузнецову, Свитолина добыла 26-ю победа на харде в сезоне и еще больше улучшила свои шансы на попадание на Итоговый турнир. Напомним, ранее из турнира вылетела Белинда Бенчич, которая является одной из главных соперниц Элины на поездку в Шеньчжень. Очень важным будет следующий матч, победа в нем позволит выйти на седьмое место в Чемпионской гонке и практически гарантирует участие в WTA Finals.

Также после снятия Симоны Халеп стало очевидно, что Свитолина сохранит третью позицию в мировом рейтинге. Улучшить ее она пока не сможет, Плишкова и Барти лидируют с комфортным отрывом.

В 1/4 финала Свитолина сразится против Ван Цян (№16 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).