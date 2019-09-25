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Ухань. Свитолина разобралась с Кузнецовой и вышла в четвертьфинал

Украинка одолела экс-вторую ракетку мира

  • 25.09.2019 08:47
  • 4326 просмотров
  • 18 комментариев
Ухань. Свитолина разобралась с Кузнецовой и вышла в четвертьфинал
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) выиграла второй матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В третьем круге украинка в двух сетах разобралась с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России (№69 WTA).
 
Ухань. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2
 
Первые два гейма теннисистки раскачивались, но уже в третьем пошла нешуточная борьба за инициативу. Свитолина была близка к тому, чтобы сделать брейк первой, но Кузнецовой удалось спасти три брейкпоинта. И все же было видно, что Элина играет лучше и стабильнее: она неплохо подавала, не стеснялась обострять, также у нее сегодня отлично работал бэкхенд. 
 
Следующие две подачи россиянки ушли в копилку Элины, после чего украинка вышла подавать на сет. Восьмой и девятый геймы Свитолина провалила, но на высоком уровне при этом сыграла и ее соперница. Но даже после этого первая ракетка Украины не засомневалась в своих силах и довела партию до победы.
 
 
Второй сет, как и в матче против Мугурусы, был более односторонний. Ощущалось, что победа Свитолиной – дело времени. Ольга Савчук, которая комментировала матч для WTA TV, не переставала восхищаться уверенными действиями своей подруги на корте. Все было по делу, Элина в Ухане пока что выглядит весьма и весьма солидно.
 
Обыграв Кузнецову, Свитолина добыла 26-ю победа на харде в сезоне и еще больше улучшила свои шансы на попадание на Итоговый турнир. Напомним, ранее из турнира вылетела Белинда Бенчич, которая является одной из главных соперниц Элины на поездку в Шеньчжень. Очень важным будет следующий матч, победа в нем позволит выйти на седьмое место в Чемпионской гонке и практически гарантирует участие в WTA Finals.
 
Также после снятия Симоны Халеп стало очевидно, что Свитолина сохранит третью позицию в мировом рейтинге. Улучшить ее она пока не сможет, Плишкова и Барти лидируют с комфортным отрывом.
 
В 1/4 финала Свитолина сразится против Ван Цян (№16 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
 
Отметим, что Элина в последних двенадцати матчах против россиянок одержала 11 побед.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 09:35
    0
    Та і взагалі ситуація для Еліни у Чемпіонській гонці складаєтьмя нормас. Навіть якщо вона тут лише до півфіналу дійде, Бертенс та Бенчіч доведеться ледве не до півфіналу Пекіна доходити, а потім ще їхати на Кубок Мудля. Якщо Бертенс, звісно, програє сьогодні Сабаленке. А усе йде до цього
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 25.09.2019 09:33
    0
    Penalty, 25.09.2019 09:14
    Не шатайте нервы патриотам, скоро Кубок Кремля.......
    Так Скоро в Бердичеві сходка твоїх - чому сидиш на спорт форумах - поспіши туди, бо не встигнеш!!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.09.2019 09:28
    0
    Sashamar, 25.09.2019 08:56
    Панове, будемо об’єктивні, Кузя своє відіграла. Для сьогоднішньої Еліни вона не суперниця. Головне, що коліно не зрадило ! Ну й у чвертьфіналі не повинно бути проблем ні з Цян ні з Ріск.
    Приємна несподіванка не тут: Кіченок-Спірс виграли у перших сіяних
    з китаянкою просто не буде
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 09:25
    0
    vizuals, 25.09.2019 08:57
    Сьогодні б ще Сабаленка тетю Кікі до Пекіна відправила, яка теж на Підсумковий хоче, і буде повний кайф
    Кікі небезпеки не представляє, тим більше, що там вже 3:0 (Соболенко явно дуже рішуче налаштована повторити минулорічний успіх). Після цілком реальної перемоги в чвертьфіналі Еліна обходить Серену (проте, як на мене, остання взагалі не буде грати Підсумковий, їй взяти ще один Шолом і повторити рекорд Корт важливіше) і дістає Квітову, якщо та сьогодні програє Стівенс. От за Слоан і треба вболівати
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 09:23
    0
    vizuals, 25.09.2019 09:22
    Якщо Еліна дійде тут до фіналу, а Бертенс сьогодні виграє Сабаленка, ніякій кубок Суддя їй не буде потрібен
    Довбаний Андроїд завжди переправляє
    Малося на увазі Кубок Мудля
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 09:22
    +1
    Penalty, 25.09.2019 09:14
    Не шатайте нервы патриотам, скоро Кубок Кремля.......
    Якщо Еліна дійде тут до фіналу, а Бертенс сьогодні виграє Сабаленка, ніякій кубок Суддя їй не буде потрібен
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 25.09.2019 09:17
    +1
    vital, 25.09.2019 08:54
    А що там із Халеп, що вона знялася ще в 1-му сеті? Наскільки серйозна травма? Сімона в принципі вчасно знімається, щоб не поглиблювати ситуацію. Минулу кінцівку сезону Халеп пропустила через спину, здається. Що на цей раз?
    Таж сама спина, в неї хронічні проблеми))
    Ссылка
    Penalty
    online
      Penalty, 25.09.2019 09:14
    -5
    Не шатайте нервы патриотам, скоро Кубок Кремля.......
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 25.09.2019 09:09
    0
    vital, 25.09.2019 08:54
    А що там із Халеп, що вона знялася ще в 1-му сеті? Наскільки серйозна травма? Сімона в принципі вчасно знімається, щоб не поглиблювати ситуацію. Минулу кінцівку сезону Халеп пропустила через спину, здається. Що на цей раз?
    Мне показалось, что снова спина.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2019 08:58
    +4
    А тим часом Завацька виграла 1-ий сет 6-4. Так тримати!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 08:58
    +3
    І Катарінка взяла перший сет
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 08:57
    +3
    Сьогодні б ще Сабаленка тетю Кікі до Пекіна відправила, яка теж на Підсумковий хоче, і буде повний кайф
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 08:56
    +5
    Панове, будемо об’єктивні, Кузя своє відіграла. Для сьогоднішньої Еліни вона не суперниця. Головне, що коліно не зрадило ! Ну й у чвертьфіналі не повинно бути проблем ні з Цян ні з Ріск.
    Приємна несподіванка не тут: Кіченок-Спірс виграли у перших сіяних
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 25.09.2019 08:56
    0
    Руских сук скрізь напевне так багато для того, щоб ми їх все більше і більше перемагали в усіх видах спорту!
    Ссылка
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 25.09.2019 08:54
    +1
    Радует статистика побед над расиянками
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2019 08:54
    +1
    А що там із Халеп, що вона знялася ще в 1-му сеті? Наскільки серйозна травма? Сімона в принципі вчасно знімається, щоб не поглиблювати ситуацію. Минулу кінцівку сезону Халеп пропустила через спину, здається. Що на цей раз?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2019 08:52
    +3
    Елю з впевненою перемогою! На жаль дивився тільки рахунок, може ввечері гляну в запису, як найду.
    Сітка робоча для Елі. Головне щоб здоров'я не збоїло.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 08:50
    +4
    Вітаємо з перемогою!! Так тримати!
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 08:56
    +5
    Панове, будемо об’єктивні, Кузя своє відіграла. Для сьогоднішньої Еліни вона не суперниця. Головне, що коліно не зрадило ! Ну й у чвертьфіналі не повинно бути проблем ні з Цян ні з Ріск.
    Приємна несподіванка не тут: Кіченок-Спірс виграли у перших сіяних
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2019 08:58
    +4
    А тим часом Завацька виграла 1-ий сет 6-4. Так тримати!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 08:50
    +4
    Вітаємо з перемогою!! Так тримати!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 08:58
    +3
    І Катарінка взяла перший сет
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 08:57
    +3
    Сьогодні б ще Сабаленка тетю Кікі до Пекіна відправила, яка теж на Підсумковий хоче, і буде повний кайф
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2019 08:52
    +3
    Елю з впевненою перемогою! На жаль дивився тільки рахунок, може ввечері гляну в запису, як найду.
    Сітка робоча для Елі. Головне щоб здоров'я не збоїло.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 09:22
    +1
    Penalty, 25.09.2019 09:14
    Не шатайте нервы патриотам, скоро Кубок Кремля.......
    Якщо Еліна дійде тут до фіналу, а Бертенс сьогодні виграє Сабаленка, ніякій кубок Суддя їй не буде потрібен
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 25.09.2019 09:17
    +1
    vital, 25.09.2019 08:54
    А що там із Халеп, що вона знялася ще в 1-му сеті? Наскільки серйозна травма? Сімона в принципі вчасно знімається, щоб не поглиблювати ситуацію. Минулу кінцівку сезону Халеп пропустила через спину, здається. Що на цей раз?
    Таж сама спина, в неї хронічні проблеми))
    Ссылка
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 25.09.2019 08:54
    +1
    Радует статистика побед над расиянками
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.09.2019 08:54
    +1
    А що там із Халеп, що вона знялася ще в 1-му сеті? Наскільки серйозна травма? Сімона в принципі вчасно знімається, щоб не поглиблювати ситуацію. Минулу кінцівку сезону Халеп пропустила через спину, здається. Що на цей раз?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 09:35
    0
    Та і взагалі ситуація для Еліни у Чемпіонській гонці складаєтьмя нормас. Навіть якщо вона тут лише до півфіналу дійде, Бертенс та Бенчіч доведеться ледве не до півфіналу Пекіна доходити, а потім ще їхати на Кубок Мудля. Якщо Бертенс, звісно, програє сьогодні Сабаленке. А усе йде до цього
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 25.09.2019 09:33
    0
    Penalty, 25.09.2019 09:14
    Не шатайте нервы патриотам, скоро Кубок Кремля.......
    Так Скоро в Бердичеві сходка твоїх - чому сидиш на спорт форумах - поспіши туди, бо не встигнеш!!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.09.2019 09:28
    0
    Sashamar, 25.09.2019 08:56
    Панове, будемо об’єктивні, Кузя своє відіграла. Для сьогоднішньої Еліни вона не суперниця. Головне, що коліно не зрадило ! Ну й у чвертьфіналі не повинно бути проблем ні з Цян ні з Ріск.
    Приємна несподіванка не тут: Кіченок-Спірс виграли у перших сіяних
    з китаянкою просто не буде
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 09:25
    0
    vizuals, 25.09.2019 08:57
    Сьогодні б ще Сабаленка тетю Кікі до Пекіна відправила, яка теж на Підсумковий хоче, і буде повний кайф
    Кікі небезпеки не представляє, тим більше, що там вже 3:0 (Соболенко явно дуже рішуче налаштована повторити минулорічний успіх). Після цілком реальної перемоги в чвертьфіналі Еліна обходить Серену (проте, як на мене, остання взагалі не буде грати Підсумковий, їй взяти ще один Шолом і повторити рекорд Корт важливіше) і дістає Квітову, якщо та сьогодні програє Стівенс. От за Слоан і треба вболівати
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.09.2019 09:23
    0
    vizuals, 25.09.2019 09:22
    Якщо Еліна дійде тут до фіналу, а Бертенс сьогодні виграє Сабаленка, ніякій кубок Суддя їй не буде потрібен
    Довбаний Андроїд завжди переправляє
    Малося на увазі Кубок Мудля
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 25.09.2019 09:09
    0
    vital, 25.09.2019 08:54
    А що там із Халеп, що вона знялася ще в 1-му сеті? Наскільки серйозна травма? Сімона в принципі вчасно знімається, щоб не поглиблювати ситуацію. Минулу кінцівку сезону Халеп пропустила через спину, здається. Що на цей раз?
    Мне показалось, что снова спина.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 25.09.2019 08:56
    0
    Руских сук скрізь напевне так багато для того, щоб ми їх все більше і більше перемагали в усіх видах спорту!
    Ссылка
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