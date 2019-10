Доминик Тим взял титул в Вене

В воскресенье, 27 октября, состоялся финал турнира ATP 500 в австрийской Вене.

Местный любимец Доминик Тим (№5 ATP) в непростом трехсетовом поединке одолел аргентинца Диего Шварцмана (№15 ATP).

Вена. Финал

Доминик Тим (Австрия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 3:6, 6:4, 6:3

Для Тима это уже пятый титул в 2019 году. В этом сезоне австриец проиграл только один финал (Ролан Гаррос Надалю). Победа позволит Доминику укрепиться на пятой позиции в мировом рейтинге.

Шварцман сыграл третий финал в сезоне, но первый – серии ATP 500. Ранее у аргентинца была одна победа на турнире менее престижной категории ATP 250 в Мексике (Кабо-Сан-Лукас). Диего также сохранит позицию, но немного приблизится к четырнадцатому месту.

