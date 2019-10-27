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Доминик Тим взял титул в Вене

Австриец порадовал домашнюю публику

  • 27.10.2019 18:07
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Доминик Тим взял титул в Вене
© Erste Bank Open. Доминик Тим
В воскресенье, 27 октября, состоялся финал турнира ATP 500 в австрийской Вене.
 
Местный любимец Доминик Тим (№5 ATP) в непростом трехсетовом поединке одолел аргентинца Диего Шварцмана (№15 ATP). 
 
Вена. Финал
Доминик Тим (Австрия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 3:6, 6:4, 6:3
 
Для Тима это уже пятый титул в 2019 году. В этом сезоне австриец проиграл только один финал (Ролан Гаррос Надалю). Победа позволит Доминику укрепиться на пятой позиции в мировом рейтинге.
 
Шварцман сыграл третий финал в сезоне, но первый – серии ATP 500. Ранее у аргентинца была одна победа на турнире менее престижной категории ATP 250 в Мексике (Кабо-Сан-Лукас).  Диего также сохранит позицию, но немного приблизится к четырнадцатому месту.
 
 
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Источник — Sport.ua

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