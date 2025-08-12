Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 августа 2025, 23:02
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение

Андрей Лунин будет получать игровое время в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провел беседу со звездным вратарем Тибо Куртуа.

По информации испанских СМИ, Алонсо решил предупредить бельгийца, что он не будет незаменимым вратарем в следующем сезоне. Алонсо планирует давать игровое время украинцу Андрею Лунину, ведь доверяет ему. Кроме того, тренер считает, что Куртуа, из-за его мышечных травм, нужно давать время отдыхать, чтобы он был готов играть в ключевых матчах сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского защитника Рауля Асенсио.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
