Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Андрей Лунин будет получать игровое время в следующем сезоне
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провел беседу со звездным вратарем Тибо Куртуа.
По информации испанских СМИ, Алонсо решил предупредить бельгийца, что он не будет незаменимым вратарем в следующем сезоне. Алонсо планирует давать игровое время украинцу Андрею Лунину, ведь доверяет ему. Кроме того, тренер считает, что Куртуа, из-за его мышечных травм, нужно давать время отдыхать, чтобы он был готов играть в ключевых матчах сезона.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского защитника Рауля Асенсио.
