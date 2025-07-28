Не убедил. Игрок старта Реала не входит в планы Хаби Алонсо
Испанский коуч не рассчитывает на Рауля Асенсио
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского защитника Рауля Асенсио, сообщает OK Diario.
По информации источника, 43-летний специалист не был впечатлен выступлениями 22-летнего футболиста и не рассчитывает на него. Будущее центрбека остается неопределенным.
В прошедшем сезоне Рауль Асенсио провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько заплатил «Реал» Лунину за клубный чемпионат мира.
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