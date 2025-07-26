Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заплатил Реал Лунину за клубный чемпионат мира
Испания
26 июля 2025, 23:18 | Обновлено 26 июля 2025, 23:28
1180
1

Стало известно, сколько заплатил Реал Лунину за клубный чемпионат мира

Каждый игрок «бланкос» заработал 280 тысяч евро

26 июля 2025, 23:18 | Обновлено 26 июля 2025, 23:28
1180
1
Стало известно, сколько заплатил Реал Лунину за клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Стала известна сумма призовых, которые заплатил Флорентино Перес игрокам мадридского «Реала» за участие в клубном чемпионате мира по футболу

По информации испанского издания Marca, каждый игрок мадридцев получил следующие суммы: 50 тысяч евро за выход в плей-офф, 80 тысяч евро за выход в четвертьфинал и 150 тысяч за выход в полуфинал.

В общей сложности каждый игрок «Реала», в том числе украинец Андрей Лунин, получили 280 тысяч евро.

Напомним, «Реал» в полуфинале КЧС-2025 сыграл против «ПСЖ». Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

По теме:
Тренер Галатасарая четко объяснил, будет ли клуб покупать Лунина у Реала
Реал предложил известному игроку разорвать контракт и покинуть клуб
Как остановить Ливерпуль? Клуб потратит 330 млн на игроков Реала и Ньюкасла
Андрей Лунин Реал Мадрид призовые финансы клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Бокс | 26 июля 2025, 12:55 1
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»

Украинец о силе ударов братьев Кличко

Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Футбол | 26 июля 2025, 22:42 3
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение

Илья Забарный настроен перейти в «ПСЖ»

Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории
Футбол | 26.07.2025, 12:45
Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории
Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории
Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
Футбол | 26.07.2025, 21:12
Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
Клуб АПЛ хочет купить Судакова. Туда сватают лучшего игрока Украины
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Футбол | 26.07.2025, 11:29
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Deich
Хай хейтери Андрія  посидять на лавці, і за це хоч декілька евро отримають..
Ответить
+2
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
25.07.2025, 07:06 15
Бокс
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59 1
Бокс
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
25.07.2025, 13:07 8
Футбол
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
25.07.2025, 11:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем