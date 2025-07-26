Стало известно, сколько заплатил Реал Лунину за клубный чемпионат мира

Стала известна сумма призовых, которые заплатил Флорентино Перес игрокам мадридского «Реала» за участие в клубном чемпионате мира по футболу

По информации испанского издания Marca, каждый игрок мадридцев получил следующие суммы: 50 тысяч евро за выход в плей-офф, 80 тысяч евро за выход в четвертьфинал и 150 тысяч за выход в полуфинал.

В общей сложности каждый игрок «Реала», в том числе украинец Андрей Лунин, получили 280 тысяч евро.

Напомним, «Реал» в полуфинале КЧС-2025 сыграл против «ПСЖ». Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.