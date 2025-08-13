Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Вольфсбергер
14.08.2025 20:00 - : -
ПАОК
Прогноз
13 августа 2025, 17:31 |
Вольфсберг – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа в 20:00 по Киеву

Вольфсберг – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

14 августа на Вертерзе-Штадион пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором Вольфсберг встретится с ПАОК. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Вольфсберг

Команда за всю свою почти столетнюю историю никогда ничего существенного не выигрывала, если не считать второй дивизион Австрии. Так что прошлый сезон ей явно удался. Ведь получилось не только на четвертое место в местной Бундеслиге забраться, но и завоевать национальный кубок - первый трофей за все время!

Заодно тот результат позволил вернуться в еврокубки после трехлетней паузы. И клуб, что противоречиво стартовал на внутренней арене (уступил Альтаху 0:2, но потом с тем же счетом обыграл Аустрию в Вене), по крайней мере, неплохо стартовал в квалификации. Он привез из крайне негостеприимных в футбольном плане Салоник ничью, впрочем, теперь нужно еще обыграть соперника с любым счетом на собственной арене.

ПАОК

Клуб в целом куда статуснее соперника. Он недавно даже выигрывал Суперлигу своей страны. Причем титул, что был взят в 2024-м, стал уже четвертым в истории (предыдущий был в 2019-м).

Удержаться на вершине у подопечных Развана Луческу и в этот раз не вышло. Они были четвертыми после основной части розыгрыша, и только весенний кризис АЕК позволил подняться на одну ступеньку выше в итоговой таблице. Заодно такая развязка позволила начать хотя бы в Лиге Европы. Но там, возможно, сказалось отсутствие игровой практики. Понятно было, что грекам было важно выиграть дома, но в итоге Тайсон и компания, при всем преимуществе по ключевым показателям, ограничились лишь нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Австрийцы считанное количество раз стартовали в еврокубках. Так что не удивительно, что они впервые на прошлой неделе пересеклись на поле с соперником из Салоник.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают фаворитом более опытных греков. Но в любом случае первый же гол может стать решающим, так что стоит брать тотал меньше 2,5 забитых голов(коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Вольфсбергер
14 августа 2025 -
20:00
ПАОК
Тотал меньше 2.5 1.66
Вольфсбург ПАОК Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
