14-летний хавбек Кривбасса: «Не ожидал, что поеду на сборы»

14-летний полузащитник Евгений Козачук отреагировал на неожиданное решение главного тренера «Кривбасса» Патрика ван Леувена взять его на зимние сборы вместе со взрослой командой.

– Евгений, ты отправился с первой командой на сборы в Испанию. Расскажи о своих эмоциях.

– Признаюсь, не ожидал, что получу приглашение на зимние сборы от главного тренера ФК «Кривбасс» Патрика ван Леувена. Но в то же время это дает мне еще больше мотивации работать, ведь во мне верят.

– 14 лет и такой шанс. Это немалый аванс. Согласен?

– Конечно. Когда узнал, что отправлюсь на сборы вместе с первой командой, очень обрадовался. Эмоции от этой новости были непревзойденными.

– Какие цели и задачи ставишь перед собой на этих сборах?

– Главная цель – это мой прогресс. Я стремлюсь стать лучше и никогда не останавливаться, а быть только лучшей версией себя. К этому и буду идти каждый день.

– Как думаешь, чем именно тебе помогут сборы с первой командой во второй части чемпионата PRO Лиги?

– Я уверен, что очень помогут, ведь впереди вторая часть чемпионата. Думаю, что моя игра будет гораздо увереннее, чем была в начале сезона. Все зависит только от меня и упорного труда.