Стало известно, куда может перейти Гуцуляк после отстранения от Полесья

Неназванные клубы турецкой Суперлиги интересуются вингером национальной сборной Украины и житомирского «Полесья» Алексеем Гуцуляком, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, за 28-летним футболистом внимательно следят и рассматривают возможность осуществления трансфера на подходящих для игрока финансовых условиях.

Отмечается, что переход может состояться уже зимой, ведь ранее «Полесье» отстранило Алексея от первой команды клуба.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с «Полесьем» действует до лета 2026 года.