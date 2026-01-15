Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 22:31 | Обновлено 15 января 2026, 22:33
ФОТО. «Пророк», обещавший победу Мали на Кубке Африки, арестован

История веры, денег и разочарования на Кубке Африки

ФОТО. «Пророк», обещавший победу Мали на Кубке Африки, арестован
Instagram. Карамого Синайоко

Мужчина, называвший себя «пророком» и обещавший привести сборную Мали к победе на Кубке африканских наций, был арестован после вылета команды из турнира на стадии четвертьфинала.

Карамого Синайоко получил от болельщиков почти £30 тысяч, уверяя, что с помощью «духовных сил» поможет сборной добиться успеха. После драматичной победы Мали над Тунисом в 1/8 финала по пенальти многие фанаты поверили в его способности.

Однако в следующем раунде Мали уступила Сенегалу со счетом 0:1 и покинула турнир. После поражения около сотни разъяренных болельщиков забросали камнями дом Синайоко, после чего вмешалась полиция.

Правоохранители обвинили мужчину в мошенничестве и задержали его. Сообщается, что дело расследуется по статье о шарлатанстве. Сам Синайоко после ареста заявил, что «сделал все возможное», но итог, по его словам, «решил Бог».

фото Кубок африканских наций сборная Мали по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
