  Вольфсбергер – ПАОК – 0:1 д.в. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор
Лига Европы
Вольфсбергер
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 1
ПАОК Проходит дальше
Лига Европы
15 августа 2025, 17:12 | Обновлено 15 августа 2025, 17:14
Вольфсбергер – ПАОК – 0:1 д.в. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор

ПАОК вырвал победу в дополнительное время

Вольфсбергер – ПАОК – 0:1 д.в. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в городе Клагенфурт (Австрия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Вольфсбергер» принимал греческий ПАОК.

Первый матч закончился вничью 0:0. В основное время ответного поединка также не удалось забить никому из соперников.

Развязка наступила во втором экстратайме. На 115-й минуте гол Мади Камара принес победу греческому клубу.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Австрия

Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Мади Камара, 115

Видео гола и обзор матча

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Камара (ПАОК).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
