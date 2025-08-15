Вольфсбергер – ПАОК – 0:1 д.в. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор

В четверг, 14 августа, в городе Клагенфурт (Австрия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Вольфсбергер» принимал греческий ПАОК.

Первый матч закончился вничью 0:0. В основное время ответного поединка также не удалось забить никому из соперников.

Развязка наступила во втором экстратайме. На 115-й минуте гол Мади Камара принес победу греческому клубу.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Австрия

Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Мади Камара, 115

Видео гола и обзор матча