Вольфсбергер – ПАОК – 0:1 д.в. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор
ПАОК вырвал победу в дополнительное время
В четверг, 14 августа, в городе Клагенфурт (Австрия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Вольфсбергер» принимал греческий ПАОК.
Первый матч закончился вничью 0:0. В основное время ответного поединка также не удалось забить никому из соперников.
Развязка наступила во втором экстратайме. На 115-й минуте гол Мади Камара принес победу греческому клубу.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Австрия
Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 д.в. (первый матч – 0:0)
Гол: Мади Камара, 115
Видео гола и обзор матча
События матча
