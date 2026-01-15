Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
15 января 2026, 22:36
Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026

Доминик Гашек считает, что Соединенные Штаты нарушили международное право

Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
Доминик Гашек

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек призвал лишить Соединенные Штаты Америки права на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу из-за спецоперации в Венесуэле:

«Я поддерживаю право лишить США права на проведение ЧМ-2026. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, имеет мало общего с демократией и международным правом.

Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим государствам военной агрессией, не должна принимать такие крупные международные мероприятия. Это помогает легитимизировать ее незаконные преступления».

Доминик Гашек США ЧМ-2026 по футболу Венесуэла
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
