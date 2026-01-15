Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
Доминик Гашек считает, что Соединенные Штаты нарушили международное право
Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек призвал лишить Соединенные Штаты Америки права на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу из-за спецоперации в Венесуэле:
«Я поддерживаю право лишить США права на проведение ЧМ-2026. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, имеет мало общего с демократией и международным правом.
Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим государствам военной агрессией, не должна принимать такие крупные международные мероприятия. Это помогает легитимизировать ее незаконные преступления».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира
Жена Яремчука в Дубае: стиль и роскошь