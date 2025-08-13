Тренер Костюк: «Уверенность в себе достигает пика»

Польский тренер Сандра Заневска прокомментировала отрезок, на котором ее подопечная Марта Костюк уступила в 6 играх кряду:

«В теннисе все может измениться всего за одну неделю.

Вы выигрываете турнир и вдруг поднимаетесь на тридцать позиций в рейтинге, ваша уверенность в себе достигает пика, и сезон, который еще несколько дней назад казался неопределенным, теперь кажется полным возможностей. Сыграйте отличный матч против лучшего игрока в мире, и трудно не поверить, что вы пересекли какую-то невидимую черту – что версия себя, к которой вы стремились, наконец-то появилась.

Но теннис не интересует твоя история. Та же неделя, которая может продвинуть тебя вперед, с такой же легкостью может отбросить тебя в обратном направлении, и редко когда ты можешь предвидеть, что произойдет.

В этом году наш грунтовый сезон начался с большего количества вопросов, чем ответов. Мы приехали в Мадрид, когда Марта была слегка травмирована и не была уверена, сможет ли выйти на корт. Это была одна из тех ситуаций, когда всего несколько дней на восстановление могли решить все. До последнего момента мы не были уверены, но потом она внезапно вышла на корт.

И как только она ступила на корт, все сомнения как будто растаяли. Она четко била по мячу, удерживала позиции в длинных розыгрышах и играла с такой свободой, которую не всегда можно почувствовать, когда имеешь дело с физическими проблемами. В четвертьфинале она встретилась с Ариной Сабаленкой – первой ракеткой мира, которая играет так, что соперницам не остается места для маневра, – и Марта заставила ее выложиться на все сто. Она проиграла 7:6, 7:6, имея сет-пойнты в обоих сетах.

Больше всего мне запомнился не счет, а то, как она вела себя в том матче. Терпение в розыгрышах. Принятие решений под давлением. Язык тела между очками – спокойный, уравновешенный, тихо уверенный. Мы ушли с таким чувством убежденности, которое не часто встретишь в этом спорте. Это было не просто надежда или желание, это было ощущение, что что-то щелкнуло, что мы прошли через дверь, которая долгое время была заперта.

Через неделю в Риме они снова сыграли друг с другом. На этот раз в четвертом раунде. Марта проиграла первый сет 6:1, но второй сет был напряженным – таким, который мог переломиться на один-два очка. Она не выиграла, но уровень остался прежним, ее настрой был решительным, а энергия на корте была такой же заряженной, как и неделей ранее. Она проиграла, но мы уехали домой с высоко поднятой головой. Мы все видели и чувствовали, что что-то щелкнуло.

А затем наступил Ролан Гаррос.

Первый раунд. Квалификационная ракетка, занимающая около 150-го места в мировом рейтинге. Поражение, которое застало нас врасплох и было трудно объяснить в контексте предыдущих недель. Это был не просто плохой день – это было полной противоположностью того, чего все ожидали.

Это поражение было нелегко пережить, но мы списали его на один плохой день и вернулись к тренировкам. Тренировки шли хорошо, настрой был правильным, но когда мы вернулись к турнирам – на этот раз на траве – произошло то же самое. Три турнира подряд, три поражения в первом раунде.

Странная вещь в серии поражений – это то, как быстро она начинает казаться бесконечной. Проходят дни и недели, но последнюю победу кажется, что выиграли месяцы назад. Вы начинаете измерять время матчами, которые не выиграли. Затем был Вашингтон – и снова первый раунд. Шесть матчей подряд без победы, растянутых почти на три месяца.

Одно дело проигрывать, когда знаешь, что играешь плохо – по крайней мере, тогда есть четкое понимание, с чего начать. Но когда игра идет хорошо, тренировки проходят на высоком уровне, ты только что сражался с лучшими в мире, а победы все равно не приходят? Это совсем другой вызов, и как тренер я столкнулся с ним впервые.

Серия поражений обнажает тебя донага. Она забирает у тебя импульс, который, как ты думал, был у тебя, и поднимает его на свет, заставляя тебя сомневаться, был ли он когда-нибудь на самом деле. Она толкает тебя в пространство, где результаты перестают подтверждать твою работу, и остается только одно – сможешь ли ты продолжать появляться без этого внешнего доказательства.

Но, черт возьми, как же трудно продолжать. Во-первых, кажется, что это длится вечно. Во-вторых, ты пытаешься найти решение проблемы, которая задает тебе миллион разных вопросов. Могли ли мы сделать что-то лучше? Если да, то когда? Где? Неужели форхенд не достаточно хорош, или, может, бэкхенд? Может, дело в движении? А может, причина вовсе не на корте? Ты проводишь мозговой штурм, анализируешь, ночью прокручиваешь в голове очки. Ты ищешь закономерности, какую-то опору, за которую можно ухватиться, чтобы почувствовать контроль над ситуацией.

Одно можно сказать наверняка: даже если ты не можешь найти причину, твоя главная задача как тренера в такие моменты – стоять за своим игроком, как прочная кирпичная стена. У тебя нет выбора. Ты знаешь, что игрок сомневается, и ты должен уравновесить его. Вы должны верить, когда они не могут, не притворяясь, что сомнений нет.

И вот на прошлой неделе в Монреале она наконец выиграла матч.

Можно было бы подумать, что это было как снятие огромного груза, и в некотором смысле так и было – как будто вы выдохнули, задержав дыхание на несколько минут. Но самое странное было то, как быстро все закончилось. Пять минут спустя мы уже обсуждали следующий матч и то, как странно, что он не показался нам таким важным, как мы думали. Три месяца мы были как в тумане, борясь с сомнениями и неверием, что все может так обернуться. А когда все наконец изменилось, это не было похоже на фейерверк. Это было похоже на то, что мы просто вернулись к той работе, которой занимались все это время.

Оглядываясь назад, возможно, именно этому нас и пытался научить весь этот период. После Мадрида было так легко смотреть вперед – верить, что двери только что распахнулись и путь впереди будет выглядеть определенным образом. Мы так ясно видели это: импульс, ощущение, что мы прибыли в новое место. А потом наступила реальность, и она не соответствовала картинке в наших головах.

Это не только теннис. Это когда начинаешь новую работу, убежденный, что нашел свое идеальное место, а через полгода понимаешь, что не уверен, хочешь ли ты там оставаться. Это когда встречаешь кого-то и чувствуешь мгновенную связь, представляя себе следующую главу, еще не начав первую, – а потом видишь, как все исчезает по причинам, которых ты не предвидел. Это запуск проекта, в который вы вложили всю душу, и вместо того, чтобы взлететь, он просто... стоит на месте.

Мы любим мадридские моменты – прорывы, ясность, когда «все становится на свои места», – но они обманывают нас, заставляя думать, что будущее – это прямая линия. А когда это не так, мы чувствуем себя ошеломленными, как будто что-то пошло не так.

Но дело в том, что и в спорте, и в жизни история не следует нашей временной шкале. Задача состоит в том, чтобы оставаться в настоящем и играть ту партию, которая есть, а не ту, о которой вы мечтали. Позволить матчу, работе или отношениям развиваться, не пытаясь перескочить к той части, где все складывается.

В теннисе все может измениться за неделю. В жизни тоже. Но иногда изменения не столько связаны с победой или поражением, сколько с тем, чтобы ослабить хватку на историю, в которой, как вам кажется, вы находитесь, чтобы вы могли действительно жить той, которая происходит.

