Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк пояснила, почему снялась с престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
WTA
11 августа 2025, 03:50 |
49
0

Костюк пояснила, почему снялась с престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Марта опубликовала пост в своем Instagram после отказа от участия в матче 1/16 финала

11 августа 2025, 03:50 |
49
0
Костюк пояснила, почему снялась с престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк опубликовала пост в Instagram после того, как снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати:

«Травма запястья, которую я получила в Монреале, была сложной задачей в последние дни. Я отдала все, чтобы быть готовой к Цинциннати. С помощью моей невероятной команды удалось выйти на корт и закончить один матч.

Соревноваться, несмотря на боль, много значило, но нужно слушать свое тело. Я сосредоточусь на восстановлении, укреплении и возвращении готовой. Спасибо, Цинциннати. Скоро увидимся, Нью-Йорк», – написала Марта.

Костюк получила травму запястья на тысячнике в Монреале в матче 1/4 финала против Елены Рыбакиной. В Цинциннати Марта разгромила Татьяну Марию и в третьем круге должна была встретиться с Игой Свентек, но украинка отказалась от поединка.

По теме:
Коко ГАУФФ: Ястремская? Хард более подходящее покрытие для меня, чем трава
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
Марта Костюк Ига Свёнтек травма WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Футбол | 10 августа 2025, 22:47 6
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»

Турецкий специалист прокомментировал матч второго тура Украинской Премьер-лиги

Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу
Теннис | 11 августа 2025, 00:05 0
Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу
Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу

Карлос в трех сетах переиграл Дамира Джумхура в 1/32 финала турнира АТР 1000 в США

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Футбол | 10.08.2025, 09:53
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10.08.2025, 09:04
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 12
Баскетбол
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48 1
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем