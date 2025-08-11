Костюк пояснила, почему снялась с престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Вторая ракетка Украины Марта Костюк опубликовала пост в Instagram после того, как снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати:

«Травма запястья, которую я получила в Монреале, была сложной задачей в последние дни. Я отдала все, чтобы быть готовой к Цинциннати. С помощью моей невероятной команды удалось выйти на корт и закончить один матч.

Соревноваться, несмотря на боль, много значило, но нужно слушать свое тело. Я сосредоточусь на восстановлении, укреплении и возвращении готовой. Спасибо, Цинциннати. Скоро увидимся, Нью-Йорк», – написала Марта.

Костюк получила травму запястья на тысячнике в Монреале в матче 1/4 финала против Елены Рыбакиной. В Цинциннати Марта разгромила Татьяну Марию и в третьем круге должна была встретиться с Игой Свентек, но украинка отказалась от поединка.