Матч Бенфика – Ницца стал самым посещаемым в евросезоне
За игрой в Лиссабоне наблюдали более 64 тысяч болельщиков
«Бенфика» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов победила дома «Ниццу» со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух встреч).
Этот матч стал самым посещаемым в еврокубковом сезоне 2025/26.
За игрой в Лиссабоне наблюдали 64 511 зрителей на трибунах.
Предыдущий рекорд сезона принадлежал другому матчу Лиги чемпионов между командами «Рейнджерс» и «Панатинаикос», который собрал 49 548 болельщиков.
Посещаемость матчей Лиги чемпионов 12 августа
- 64 511: Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция)
- 45 371: Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша)
- 39 497: Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды)
- 34 233: Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)
- 30 252: Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония)
- 23 736: Брюгге (Бельгия) – РБ Зальцбург (Австрия)
- 21 005: Слован (Словакия) – Кайрат (Казахстан)
- 19 111: Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
- 11 341: Виктория (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия)
- 7 601: Пафос (Кипр) – Динамо (Украина)
🏟️ Attendances in 🔵 UCL Q3 return legs (12 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 13, 2025
64,511 🇵🇹 Benfica - 🇫🇷 Nice
45,371 🇷🇸 Crvena zvezda - 🇵🇱 Lech
39,497 🇹🇷 Fenerbahçe - 🇳🇱 Feyenoord
34,233 🇩🇰 FCK - 🇸🇪 Malmö
30,252 🇦🇿 Qarabag - 🇲🇰 Shkendija
23,736 🇧🇪 Club Brugge - 🇦🇹 Salzburg
21,005 🇸🇰 Slovan B. - 🇰🇿 Kairat…
