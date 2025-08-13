Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч Бенфика – Ницца стал самым посещаемым в евросезоне
Лига чемпионов
13 августа 2025, 17:26
Матч Бенфика – Ницца стал самым посещаемым в евросезоне

За игрой в Лиссабоне наблюдали более 64 тысяч болельщиков

Матч Бенфика – Ницца стал самым посещаемым в евросезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов победила дома «Ниццу» со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух встреч).

Этот матч стал самым посещаемым в еврокубковом сезоне 2025/26.

За игрой в Лиссабоне наблюдали 64 511 зрителей на трибунах.

Предыдущий рекорд сезона принадлежал другому матчу Лиги чемпионов между командами «Рейнджерс» и «Панатинаикос», который собрал 49 548 болельщиков.

Посещаемость матчей Лиги чемпионов 12 августа

  • 64 511: Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция)
  • 45 371: Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша)
  • 39 497: Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды)
  • 34 233: Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)
  • 30 252: Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония)
  • 23 736: Брюгге (Бельгия) – РБ Зальцбург (Австрия)
  • 21 005: Слован (Словакия) – Кайрат (Казахстан)
  • 19 111: Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
  • 11 341: Виктория (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 7 601: Пафос (Кипр) – Динамо (Украина)
Бенфика Ницца статистика Лига чемпионов болельщики
