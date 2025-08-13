Матч Бенфика – Ницца стал самым посещаемым в евросезоне

«Бенфика» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов победила дома «Ниццу» со счетом 2:0 (4:0 по сумме двух встреч).

Этот матч стал самым посещаемым в еврокубковом сезоне 2025/26.

За игрой в Лиссабоне наблюдали 64 511 зрителей на трибунах.

Предыдущий рекорд сезона принадлежал другому матчу Лиги чемпионов между командами «Рейнджерс» и «Панатинаикос», который собрал 49 548 болельщиков.

Посещаемость матчей Лиги чемпионов 12 августа

64 511: Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция)

45 371: Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша)

39 497: Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды)

34 233: Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)

30 252: Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония)

23 736: Брюгге (Бельгия) – РБ Зальцбург (Австрия)

21 005: Слован (Словакия) – Кайрат (Казахстан)

19 111: Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)

11 341: Виктория (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия)

7 601: Пафос (Кипр) – Динамо (Украина)