Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне
Лига чемпионов
Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне

Какие матчи этого еврокубкового сезона входят в топ-15 по посещаемости?

Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершилась очередная еврокубковая неделя, сыграны первые матчи третьих квалификационных раундов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Очень показательна статистика по количеству болельщиков на стадионах. Шесть самых посещаемых игр были проведены в рамках самого престижного турнира Европы – Лиги чемпионов.

Бесспорным лидером является «Рейнджерс», который в каждом из двух домашних матчей Лиги чемпионов собрал более 45 тысяч болельщиков.

Матч «Шахтера» в Стамбуле против «Бешикташа» является на данный момент самым посещаемым в Лиге Европы.

Топ-15 матчей еврокубков 2025/26 по количеству зрителей на трибунах стадионов

  • 49 548: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
  • 45 730: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия) *
  • 42 180: ЛЧ, Феенорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция) *
  • 39 743: ЛЧ, Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) *
  • 36 121: ЛЧ, Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 32 457: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)
  • 31 739: ЛЕ, Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
  • 31 652: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания) *
  • 31 241: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 30 086: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)
  • 27 775: ЛК, Партизан (Сербия) – Александрия (Украина)
  • 26 443: ЛЧ, Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия) *
  • 26 342: ЛК, Партизан (Сербия) – Хайберниан (Шотландия) *
  • 25 573: ЛЧ, Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)
  • 24 859: ЛЧ, Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)

* – матч был сыгран на этой неделе

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

ЧФР Клуж – Брага – 1:2. Горби забил дважды. Видео голов и обзор матча
Матч Хайдука против Динамо собрал наибольшее количество зрителей в ЛК
Польша, Швеция и Кипр одержали наибольшее количество побед в евросезоне
Лига Европы Шахтер Донецк статистика Лига чемпионов Лига конференций Глазго Рейнджерс Бешикташ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
didora
Якщо є можливість, то хай люди ходять на футбол. На жаль у нас такої можливості немає.
