Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне
Какие матчи этого еврокубкового сезона входят в топ-15 по посещаемости?
Завершилась очередная еврокубковая неделя, сыграны первые матчи третьих квалификационных раундов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Очень показательна статистика по количеству болельщиков на стадионах. Шесть самых посещаемых игр были проведены в рамках самого престижного турнира Европы – Лиги чемпионов.
Бесспорным лидером является «Рейнджерс», который в каждом из двух домашних матчей Лиги чемпионов собрал более 45 тысяч болельщиков.
Матч «Шахтера» в Стамбуле против «Бешикташа» является на данный момент самым посещаемым в Лиге Европы.
Топ-15 матчей еврокубков 2025/26 по количеству зрителей на трибунах стадионов
- 49 548: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- 45 730: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия) *
- 42 180: ЛЧ, Феенорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция) *
- 39 743: ЛЧ, Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) *
- 36 121: ЛЧ, Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)
- 32 457: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)
- 31 739: ЛЕ, Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
- 31 652: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания) *
- 31 241: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 30 086: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)
- 27 775: ЛК, Партизан (Сербия) – Александрия (Украина)
- 26 443: ЛЧ, Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия) *
- 26 342: ЛК, Партизан (Сербия) – Хайберниан (Шотландия) *
- 25 573: ЛЧ, Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)
- 24 859: ЛЧ, Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)
* – матч был сыгран на этой неделе
