Два домашних матча Рейнджерса являются самыми посещаемыми в евросезоне

Завершилась очередная еврокубковая неделя, сыграны первые матчи третьих квалификационных раундов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Очень показательна статистика по количеству болельщиков на стадионах. Шесть самых посещаемых игр были проведены в рамках самого престижного турнира Европы – Лиги чемпионов.

Бесспорным лидером является «Рейнджерс», который в каждом из двух домашних матчей Лиги чемпионов собрал более 45 тысяч болельщиков.

Матч «Шахтера» в Стамбуле против «Бешикташа» является на данный момент самым посещаемым в Лиге Европы.

Топ-15 матчей еврокубков 2025/26 по количеству зрителей на трибунах стадионов

49 548: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

45 730: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия) *

42 180: ЛЧ, Феенорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция) *

39 743: ЛЧ, Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) *

36 121: ЛЧ, Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)

32 457: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)

31 739: ЛЕ, Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)

31 652: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания) *

31 241: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

30 086: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)

27 775: ЛК, Партизан (Сербия) – Александрия (Украина)

26 443: ЛЧ, Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия) *

26 342: ЛК, Партизан (Сербия) – Хайберниан (Шотландия) *

25 573: ЛЧ, Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)

24 859: ЛЧ, Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)

* – матч был сыгран на этой неделе

