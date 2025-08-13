14 августа на Зимбру пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги конференций, в котором Шериф встретится с Андерлехтом. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Шериф

Команда из Тирасполя представляет Приднестовье, но более чем два десятилетия, все начало этого века, получалось почти безоговорочно доминировать в молдавском футболе. За это время получилось собрать 21 чемпионский титул. Но при этом уже дважды кряду не получалось закончить на привычном первом месте. Да и сейчас, вроде бы успешно начав, успели пару раз потерять очки и даже проиграть.

Не все сложилось, как хотели, в еврокубках. Начинал и там клуб удачно, с уверенного прохода Приштины - там все решили уже в первом матче разгромом 4:0. Но потом был уж очень сильный соперник в лице Утрехта, который парой побед, 3:1 и 4:1, выбил соперника из Лиги Европы. И все идет к тому, что и в менее статусном турнире тоже не получится задержаться сколько-нибудь долго.

Андерлехт

Клуб тоже имеет статус национального футбольного гранда. Но он был велик, когда соперник еще даже не был создан. С другой стороны, в последнее время мало что получалось. Достаточно сказать, про итоги прошлого сезона, с четвертым местом в Про Лиге Бельгии, рассматривалось как достойный, даже хороший, по нынешним критериям, результат.

Сейчас не особенно получилось достойно стартовать. Хеккен в Лиге Европы вдруг создал проблемы - после 1-0 дома в Швеции хотели закончить ничьей, но пропустили перед самым финальным свистком, в итоге проиграв в послематчевой серии пенальти. Да и в чемпионате страны после пары побед уступили 2:3 Зюльте-Варегем. И только в Лиге конференций получилось без особенных проблем разобраться с молдавским чемпионом - оформили дома 3:0. И снова забил Дольберг!

Статистика личных встреч

В 2001-м году тоже команды сыграли в квалификации, но Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах побеждали бельгийцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев поля. Гости выше классом и, может не так уверенно, но выиграют и в Кишиневе (коэффициент - 1,86).