  4. 34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
Лига конференций
Шериф
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 1
Андерлехт Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?

В ответном матче Q3 еврокубка Андерлехт расписал ничью с Шерифом из Молдовы

34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шериф и Андерлехт [первый поединок – 0:3].

Встреча прошла на стадионе Зимбру в городе Кишинев. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте гости не реализовали пенальти – 11-метровый не сумел реализовать Марио Струйкенс. В итоге за хозяев отличился Элайджа Одеде, а у бельгийского коллектива забил Нейтал Салиба.

Андерлехт, который является рекордсменом по количеству выигранных трофеев чемпионата Бельгии (34), пробился в Q4 еврокубка и поборется против греческого АЕКа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1 [первый поединок – 0:3]

Голы: Одеде, 81 – Салиба, 72

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Шериф Тирасполь Андерлехт Лига конференций пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
