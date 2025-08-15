34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
В ответном матче Q3 еврокубка Андерлехт расписал ничью с Шерифом из Молдовы
14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шериф и Андерлехт [первый поединок – 0:3].
Встреча прошла на стадионе Зимбру в городе Кишинев. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 38-й минуте гости не реализовали пенальти – 11-метровый не сумел реализовать Марио Струйкенс. В итоге за хозяев отличился Элайджа Одеде, а у бельгийского коллектива забил Нейтал Салиба.
Андерлехт, который является рекордсменом по количеству выигранных трофеев чемпионата Бельгии (34), пробился в Q4 еврокубка и поборется против греческого АЕКа.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1 [первый поединок – 0:3]
Голы: Одеде, 81 – Салиба, 72
