34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шериф и Андерлехт [первый поединок – 0:3].

Встреча прошла на стадионе Зимбру в городе Кишинев. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте гости не реализовали пенальти – 11-метровый не сумел реализовать Марио Струйкенс. В итоге за хозяев отличился Элайджа Одеде, а у бельгийского коллектива забил Нейтал Салиба.

Андерлехт, который является рекордсменом по количеству выигранных трофеев чемпионата Бельгии (34), пробился в Q4 еврокубка и поборется против греческого АЕКа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1 [первый поединок – 0:3]

Голы: Одеде, 81 – Салиба, 72

Getty Images/Global Images Ukraine

