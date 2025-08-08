Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Лига конференций
Андерлехт
07.08.2025 21:00 – FT 3 : 0
Шериф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 августа 2025, 02:45 | Обновлено 08 августа 2025, 02:48
33
0

Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК

Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка

08 августа 2025, 02:45 | Обновлено 08 августа 2025, 02:48
33
0
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Андерлехт и Шериф.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Нилсон Ангуло, Каспер Дольберг и Яри Версарен.

Ответная встреча запланирована на 14 число в Тирасполе, Молдова.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Ариса, либо против АЕКа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Андерлехт (Бельгия) – Шериф (Молдова) – 3:0

Голы: Ангуло, 17, Дольберг, 48, Версарен, 81

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Защита как стена. Два украинца помогли Университате разгромно победить в ЛК
Безумие в Кишиневе. Милсами вырвал победу без двух игроков
Итоги первых матчей Q3 Лиги конференций. Успешная игра Полесья
Андерлехт Шериф Тирасполь Лига конференций Каспер Дольберг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07 августа 2025, 05:00 3
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой

Итальянский клуб уступил со счетом 4:0

Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч
Футбол | 08 августа 2025, 02:44 0
Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч
Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч

Легендарный немец выделил Фабио Каннаваро

100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Футбол | 07.08.2025, 04:17
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 19:33
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем