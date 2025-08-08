Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка
7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Андерлехт и Шериф.
Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голами отличились Нилсон Ангуло, Каспер Дольберг и Яри Версарен.
Ответная встреча запланирована на 14 число в Тирасполе, Молдова.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Ариса, либо против АЕКа.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 7 августа
Андерлехт (Бельгия) – Шериф (Молдова) – 3:0
Голы: Ангуло, 17, Дольберг, 48, Версарен, 81
