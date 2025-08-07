Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Андерлехт
07.08.2025 21:00 - : -
Шериф
Лига конференций
Андерлехт – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 7 августа в 21:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа на Лотто Парк пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги квалификации, в котором Андерлехт встретится с Истанбулом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Андерлехт

Команда остается историческим грандом бельгийского футбола. Но в последнее время она была отодвинута конкурентами на вторые роли - последние трофеи, чемпионство и Суперкубок, были взяты еще в 2017-м году. Так что 4-е место в прошлом сезоне стало достаточно неплохим, по последним меркам, результатам.

Такой результат позволил бельгийцам летом стартовать в Лиге Европы. И первый, домашний поединок с Хеккеном закончился домашней победой за счет гола Дольберга. В итоге в Швеции хватило бы и ничьей, и вплоть до 90-й минуты как раз и было 1:1. Но в самой концовке хозяева заработали и реализовали пенальти. А потом они же выиграли и послематчевую серию, таким образом, обеспечив достаточно сенсационную развязку этой дуэли.

Шериф

Клуб из Тирасполя еще недавно практически безоговорочно доминировал в молдавском футболе. Но в двух предыдущих розыгрышах фаворит оставался только вторым. Новый сезон тут начинался еще в июне, и там была серия побед, в том числе и над обладателем титула, Милсами. Но потом даже на внутренней арене начались осечки.

Что-то подобное проявилось и в Лиге Европы. Команда начала с победы над Приштиной, и какой - 4:0! Но потом проиграли 1:2 в Косово. Все равно пройдя в следующий раунд квалификации, потом мало что получилось в паре матчей против Утрехта. Разве что по голу в каждом поединке все-таки забили, вот только в ответ получили куда больше: 1:3 на своем поле, 1:4 в Нидерландах.

Статистика личных встреч

Клубы играли уже в квалификации, но в Лиге чемпионов, в 2001-м году. Тогда бельгийцы были куда лучше: разгромили 4:0 соперника дома, после чего победили 2:1 и на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом пары клуб из Брюсселя, который еще и играет дома. Но у него тоже есть недостатки, и стоит подумать о ставке на обе забьют (коэффициент - 1,83).

Андерлехт
7 августа 2025 -
21:00
Шериф
Шериф Тирасполь Андерлехт Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
