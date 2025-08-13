«Очень классный пацан». Крыськив отреагировал на смерть Белоцерковца

6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив отреагировал на трагическую новость:

«С Вовой мы ровесники, в течение пяти-шести лет вместе играли в школе «Металлиста». Он был очень классный парень. Действительно скромный, но в своей знакомой компании – искренний и открытый».