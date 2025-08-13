Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Очень классный пацан». Крыськив отреагировал на смерть Белоцерковца
Украина. Премьер лига
«Очень классный пацан». Крыськив отреагировал на смерть Белоцерковца

Полузащитник «Шахтера» пересекался с погибшим

«Очень классный пацан». Крыськив отреагировал на смерть Белоцерковца
Владимир Белоцерковец

6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив отреагировал на трагическую новость:

«С Вовой мы ровесники, в течение пяти-шести лет вместе играли в школе «Металлиста». Он был очень классный парень. Действительно скромный, но в своей знакомой компании – искренний и открытый».

Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
