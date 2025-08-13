Украина. Премьер лига13 августа 2025, 17:33 |
«Очень классный пацан». Крыськив отреагировал на смерть Белоцерковца
Полузащитник «Шахтера» пересекался с погибшим
6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.
Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.
Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив отреагировал на трагическую новость:
«С Вовой мы ровесники, в течение пяти-шести лет вместе играли в школе «Металлиста». Он был очень классный парень. Действительно скромный, но в своей знакомой компании – искренний и открытый».
