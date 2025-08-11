Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11 августа 2025, 19:48 |
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться

Алексей Сидоров сообщил «Металлисту 1925», что по семейным обстоятельствам останется за границей

Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
27 июля 2025 года стало известно, что украинский нападающий харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины.

По информации ТаТоТаке, 24-летний футболист в настоящее время находится на Кипре, где пребывает и его семья. Руководство клуба УПЛ провело телефонный разговор с игроком, в котором он заявил, что по семейным обстоятельствам не планирует возвращаться в Украину.

Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за ковалевский «Колос». За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола. Его контракт с «Металлистом 1925» действует до лета 2028 года.

