Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легия – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
14.08.2025 22:00
АЕК Ларнака
13 августа 2025, 17:42
Легия – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву

ФК Легия

14 августа на Стадион Войска Польского пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором Легия встретится с АЕК Ларнака. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Легия

Команда - исторический гранд польского футбола. Вот только свой последний пока что, пятнадцатый чемпионский титул было привезено в Варшаву еще в 2021-м году. Более того, в прошлом розыгрыше Экстраклассы оформили только пятую позицию. И только победа в кубке сделала тот футбольный год достаточно успешным.

Новый старт, уже под руководством Эдварда Йорденеску, получился довольно успешным. Начав с завоевания Суперкубка, потом клуб взял семь очков в трех первых турах чемпионата страны. Да и в Лиге Европы удалось выиграть и у Актобе (дважды по 1:0), и у Баника (2:2 и 2:1). А вот в прошлом туре был просто разгром в Кипре, и теперь нужно аккумулировать все силы, чтобы реально побороться за проход дальше: нужно забивать минимум трижды.

АЕК Ларнака

Клуб не так уж успешно провел прошлый сезон. Но он в этом плане похож на своего противника: сдав позиции в чемпионате (были третьими в основном раунде и четвертыми в чемпионской группе), смогли во многом компенсировать это завоеванием кубка Кипра.

Этот результат и отправил футболистов в Лигу Европы. Там подопечные Идьякеса с трудом выбили Партизан (по пенальти после обмена победами с минимальным преимуществом), потом уже проще справились с Целе (1:1 в Словении и 2:1 дома), ну, а с поляками получилось покуражиться. Те быстро ответили на первый пропущенный счет, и ничейный баланс продержался до перерыва. Но потом, во втором тайме, хозяева довели до итоговых 4:1.

Статистика личных встреч

В 2016-м году клубы проводили товарищеский поединок. Тогда киприоты тоже побеждали, но в том случае ограничились минимальными 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у клуба из Варшавы хорошие шансы пусть не пройти дальше, но хотя бы хлопнуть дверью в турнире. Поверим в победу подопечных Йорденеску с любым счетом (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Легия
14 августа 2025 -
22:00
АЕК Ларнака
АЕК Ларнака Легия Варшава Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
