Легия – АЕК Ларнака – 2:1. Киприоты идут дальше. Видео голов и обзор матча

В четверг, 14 августа, в Варшаве (Польша) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Легия» принимала клуб АЕК Ларнака.

Первый матч «Легия» проиграла со счетом 1:4. Перед командой стояла задача отыграть три мяча.

С частью задания «Легия» справилась довольно быстро, забив на 11-й и 16-й минутах. Но затем начались трудности.

На 52-й минуте АЕК Ларнака один мяч отыграл. Однако на 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Впрочем, АЕК Ларнака больше не пропускал и по сумме двух матчей прошел в следующий этап.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы АЕК Ларнака сыграет с норвежским клубом «Бранн». Первый поединок пройдет в Норвегии 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Польша

Легия (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

Видео голов и обзор матча