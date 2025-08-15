Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легия – АЕК Ларнака – 2:1. Киприоты идут дальше. Видео голов и обзор матча
15 августа 2025, 20:01
Легия – АЕК Ларнака – 2:1. Киприоты идут дальше. Видео голов и обзор матча

АЕК Ларнака удержал добытое в домашнем матче преимущество

Легия – АЕК Ларнака – 2:1. Киприоты идут дальше. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в Варшаве (Польша) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Легия» принимала клуб АЕК Ларнака.

Первый матч «Легия» проиграла со счетом 1:4. Перед командой стояла задача отыграть три мяча.

С частью задания «Легия» справилась довольно быстро, забив на 11-й и 16-й минутах. Но затем начались трудности.

На 52-й минуте АЕК Ларнака один мяч отыграл. Однако на 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Впрочем, АЕК Ларнака больше не пропускал и по сумме двух матчей прошел в следующий этап.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы АЕК Ларнака сыграет с норвежским клубом «Бранн». Первый поединок пройдет в Норвегии 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Польша

Легия (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
Jeremie Gnali (АЕК Ларнака) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Djordje Ivanovic (АЕК Ларнака).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Mileta Rajovic (Легия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Пьер Нсаме (Легия).
Лига Европы видео голов и обзор Легия Варшава АЕК Ларнака
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
