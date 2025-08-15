Брага – ЧФР Клуж – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

В четверг, 14 августа, в городе Брага (Португалия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Брага» принимала румынский клуб ЧФР Клуж.

Перед ответным матчем у «Браги» было преимущество в один мяч. Португальский клуб не только его сберег, но и выиграл домашний матч.

Оба мяча «Брага» забила в первом тайме. Саласар реализовал пенальти на 19-й минуте, а затем оформил дубль в компенсированное время.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Брага» сыграет с клубом «Линкольн Ред Импс». Первый поединок пройдет в Гибралтаре 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Португалия

Брага (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Саласар, 19 (пен), 45+5

Видео голов и обзор матча