В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Брагой» и румынским «ЧФР Клуж». По киевскому времени поединок начнется в 21:30. Первая игра завершилась победой «Браги» со счетом 2:1.

Брага

В предыдущем сезоне чемпионата «Брага» уже традиционно заняла 4 место, отстав от топ-3 на 5 зачетных пунктов. Эта позиция и позволила португальцам участвовать в квалификации Лиги Европы. Из кубка страны коллектив вылетел на стадии ¼ финала после минимального поражения в игре с «Бенфикой».

Во 2-м квалификационном раунде ЛЕ, откуда клуб и начинал свой путь в еврокубках, «Брага» одержала победу над болгарским «Левски» с общим счетом 1:0.

ЧФР Клуж

В прошлом сезоне чемпионата клуб стал серебряным призером, отстав от чемпиона «ФКСБ» на 9 зачетных пунктов по итогам игр чемпионской группы. Однако в Кубке Румынии коллектив торжествовал, одержав победу 3:2 над «Германнштадтом» в финале. Но вот победить в июльской игре за Суперкубок «Клуж» не смог, «Стяуа» одолели команду со счетом 2:1.

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы румыны одолели венгерский «Пакш», а затем преодолели швейцарское «Лугано» с общим счетом 1:0. В 4-х играх нового сезона национальной лиги «Клуж» набрал всего 4 балла.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллективы встречались только в 2-х официальных поединках. Произошло это на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2012/13, а в обеих играх победил «ЧФР Клуж».

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Браги» длится уже 15 поединков.

«ЧФР Клуж» в свою очередь одержал лишь 1 победу в последних 10-х выездных матчах. Еще дважды коллектив проиграл, а также семь раз играл вничью.

«Брага» пропустила 30 голов в прошлом сезоне чемпионата – 3-й лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Браги» с форой -1 и коэффициентом 1.6.