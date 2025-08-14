Брага и Стяуа вышли в 4-й раунд квалификации Лиги Европы
14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Брага и Стяуа вышли в 4-й раунд квалификации Лиги Европы.
Проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.
Лига Европы. Квалификация Q3
Ответные матчи, 14 августа
Дрита (Косово) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:3 (первый матч – 2:3)
Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85
Брага (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0 (первый матч – 2:1)
Голы: Саласар, 19 (пен), 45+5
Легия (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:4)
Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52
