  4. Брага и Стяуа вышли в 4-й раунд квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Проходит дальше Брага
14.08.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 0
ЧФР Клуж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
Брага и Стяуа вышли в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Брага и Стяуа вышли в 4-й раунд квалификации Лиги Европы
ФК Брага

14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Брага и Стяуа вышли в 4-й раунд квалификации Лиги Европы.

Проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Дрита (Косово) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85

Брага (Португалия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Саласар, 19 (пен), 45+5

Легия (Польша) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1 (первый матч – 1:4)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
