Дрита – ФКСБ – 1:3. Забили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча

В четверг, 14 августа, в городе Приштина (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Дрита» принимала румынский клуб ФКСБ.

В первом матче «Дрита» поиграла со счетом 2:3. Болельщики команды надеялись, что в Косово команда сможет отыграться.

Однако уже на первой минуте Юри Чисотти вывел ФКСБ вперед. А на 18-й минуте Давид Микулеску закрепил преимущество румынского клуба.

После перерыва команды обменялись голами. Но на исход противостояния это уже не повлияло.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы ФКСБ сыграет с «Абердином». Первый поединок пройдет в Шотландии 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Косово

Дрита (Косово) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85

Видео голов и обзор матча