Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дрита – ФКСБ – 1:3. Забили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Дрита
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 3
ФКСБ Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2025, 19:14 |
8
0

Дрита – ФКСБ – 1:3. Забили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча

«Дрита» во второй раз проиграла ФКСБ

15 августа 2025, 19:14 |
8
0
Дрита – ФКСБ – 1:3. Забили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в городе Приштина (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Дрита» принимала румынский клуб ФКСБ.

В первом матче «Дрита» поиграла со счетом 2:3. Болельщики команды надеялись, что в Косово команда сможет отыграться.

Однако уже на первой минуте Юри Чисотти вывел ФКСБ вперед. А на 18-й минуте Давид Микулеску закрепил преимущество румынского клуба.

После перерыва команды обменялись голами. Но на исход противостояния это уже не повлияло.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы ФКСБ сыграет с «Абердином». Первый поединок пройдет в Шотландии 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Косово

Дрита (Косово) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 1:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Туша, 52 – Чисотти, 1, Микулеску, 18, Политич, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Dennis Politic (ФКСБ).
68’
Рон Броя (Дрита) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ветон Туша (Дрита).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Микулеску (ФКСБ).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Чизотти (ФКСБ).
По теме:
Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов
«Она их подвела». Экс-вратарь Шахтера – о вылете горняков из Лиги Европы
Утрехт – Серветт – 2:1. Соперник для Шахтера. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Хамрун Спартанс Дрита ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15 августа 2025, 06:21 0
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»

Британец рассказал интересную историю об Александре

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
Футбол | 15 августа 2025, 13:37 7
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока Шахтера

Антон Дрозд присоединился к горожанам на правах аренды

7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
Футбол | 15.08.2025, 17:58
7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
7 голов в матче Первой лиги. Пробой и Буковина выдали шоу
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 10
Бокс
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем