Дрита – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
  4. Дрита – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Дрита
14.08.2025 21:00 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
ФКСБ
14 августа 2025, 19:25 | Обновлено 14 августа 2025, 20:09
Дрита – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 14 августа в 21:00 по Киеву

Дрита – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФКСБ

В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между косоварской «Дритой» и румынской «ФКСБ». По киевскому времени поединок начнется в 21:00. Первая игра завершилась победой «Стяуа» со счетом 2:3.

Дрита

В Суперлиге Косово в прошлом сезоне коллектив набрал 74 балла за 36 поединков и стал чемпионом впервые за 5 лет. Своих ближайших конкурентов из «Баллкани» команда опередила на 12 зачетных пунктов. Однако в кубке страны торжествовать не удалось – в полуфинале «Дрита» проиграла «Приштине» с общим счетом 4:0.

Свой путь в этом сезоне еврокубков косовары начали с победы над люксембургским «Дифферанджем» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Однако дальше команда потерпела поражение против «Копенгагена» и вылетела в Лигу Европы.

ФКСБ

Чемпионство в прошлом сезоне стало для команды уже семнадцатым в истории. По итогам игр чемпионской группы «Стяуа» обогнала «ЧФР Клуж» на 9 баллов и заняла 1-е место. В игре за Суперкубок Румынии «ФКСБ» одолела тот же «Клуж» со счетом 2:1. Однако в кубке дела шли плохо и команда вылетела еще на групповом этапе турнира.

В 1-м раунде квалификации «ФКСБ» прошла андоррский «Интер Эскальдес», однако впоследствии уступила северомакедонской «Шкендии» с общим счетом 3:1. В 5-х играх нового сезона национальной лиги румыны завоевали всего 4 очка.

Личные встречи

До матча на минувшей неделе команды ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • «ФКСБ» проиграла 6 из 11 официальных игр в этом сезоне. Еще 1 раз команда сыграла вничью и одержала 4 победы.
  • «Дрита» пропустила всего 9 голов в 18 домашних играх чемпионата прошлого сезона – лучший показатель среди всех команд.
  • «Дрита» проиграла каждую с 3 последних игор.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
Дрита
14 августа 2025 -
21:00
ФКСБ
Дрита ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
