Федерер в 10-й раз выиграл домашний турнир ATP в Базеле

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в 10-й раз выиграл домашний для себя турнир ATP в Базеле. В финальном матче Федерер без особого труда обыграл австралийца Алекса де Минаура. В каждом из двух сетов швейцарец сделал по два брейка.

ATP. Базель (Швейцария). Финал

Роджер Федерер (Швейцария) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:2.

Федерер играл в финале турнира в Базеле уже 15 раз, и это мировой теннисный рекорд. 10 раз он побеждал в решающих матчах, а 5 поединков проиграл. Это уже его 103-й титул в карьере.

