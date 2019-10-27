Федерер в 10-й раз выиграл домашний турнир ATP в Базеле

18:18 — JulikoB

Подскажите кто игрокам Александрии, чтобы стояли поближе к Пятову - пеналь гарантирован.

18:16 — rugby1970

"Александрия" - ВПЕРЕД!!!

18:15 — JulikoB

Я не понял, я что, один смотрю это унылое зрелище? Все остальные наслаждаются игрой Динамо?

18:14 — JulikoB

Тете, Додо. Когда уже будут Бобо, Хуху?