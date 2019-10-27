Федерер в 10-й раз выиграл домашний турнир ATP в Базеле

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в 10-й раз выиграл домашний для себя турнир ATP в Базеле. В финальном матче Федерер без особого труда обыграл австралийца Алекса де Минаура. В каждом из двух сетов швейцарец сделал по два брейка.
ATP. Базель (Швейцария). Финал
Роджер Федерер (Швейцария) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:2.
Федерер играл в финале турнира в Базеле уже 15 раз, и это мировой теннисный рекорд. 10 раз он побеждал в решающих матчах, а 5 поединков проиграл. Это уже его 103-й титул в карьере.
Phenomenal from Roger 🇨🇭— ATP Tour (@atptour) October 27, 2019
The moment @rogerfederer secured his 10th trophy in Basel & 103rd title of his career.
🎥: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/moVk2M6jZF
Источник — Sport.ua
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чувак легенда просто
чувак легенда просто
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