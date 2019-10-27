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Федерер в 10-й раз выиграл домашний турнир ATP в Базеле

В активе швейцарского теннисиста уже 103 титула

  • 27.10.2019 17:34
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
Федерер в 10-й раз выиграл домашний турнир ATP в Базеле
© ATP. Роджер Федерер
Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в 10-й раз выиграл домашний для себя турнир ATP в Базеле. В финальном матче Федерер без особого труда обыграл австралийца Алекса де Минаура. В каждом из двух сетов швейцарец сделал по два брейка.
 
ATP. Базель (Швейцария). Финал
 
Роджер Федерер (Швейцария) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:2.
 
Федерер играл в финале турнира в Базеле уже 15 раз, и это мировой теннисный рекорд. 10 раз он побеждал в решающих матчах, а 5 поединков проиграл. Это уже его 103-й титул в карьере. 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    viktor112007
      viktor112007, 27.10.2019 17:42
    0
    103 титули!!! вротменіноги!!!
    чувак легенда просто
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 27.10.2019 17:42
    0
    103 титули!!! вротменіноги!!!
    чувак легенда просто
    Ссылка
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