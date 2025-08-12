Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике высказался об итальянском голкипере Джанлуиджи Доннарумме, который заявил об уходе из клуба:
«Доннарумма – один из лучших вратарей в мире, без сомнения, и еще более прекрасный человек. Но такова жизнь футболистов топ-уровня, и я на 100% ответственен за это сложное решение.
Если бы это было легко, любой бы это сделал. Эти решения связаны с тем, какой вратарь нужен моей команде», – заявил Энрике.
13 августа ПСЖ проведет матч за Суперкубок УЕФА против английского Тоттенхэма. Встреча состоится в итальянском городе Удине, поединок начнется в 22:00 по Киеву.
