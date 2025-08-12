Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Суперкубок УЕФА
12 августа 2025, 23:22 |
Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике высказался об итальянском голкипере Джанлуиджи Доннарумме, который заявил об уходе из клуба:

«Доннарумма – один из лучших вратарей в мире, без сомнения, и еще более прекрасный человек. Но такова жизнь футболистов топ-уровня, и я на 100% ответственен за это сложное решение.

Если бы это было легко, любой бы это сделал. Эти решения связаны с тем, какой вратарь нужен моей команде», – заявил Энрике.

13 августа ПСЖ проведет матч за Суперкубок УЕФА против английского Тоттенхэма. Встреча состоится в итальянском городе Удине, поединок начнется в 22:00 по Киеву.

По теме:
Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
топового воротаря просрали, взяли якогось лося із Лілля наче. та бляха, якби не Доннарума, фіг би ви ЛЧ взяли!
Ответить
+3
saltim
Ты сильно пожалеешь об этом Луис!
Ответить
0
