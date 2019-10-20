Маррей с камбэком выиграл первый турнир после возвращения

Состоялся финал турнира ATP 250 в бельгийском Антверпене, в котором встречались два трехкратных победителя турниров Большого Шлема Энди Маррей и Стэн Вавринка.

Победу праздновал британец, который совершил камбэк после проигрыша первой партии. Отметим, что это первый титул Маррея после замены тазобедренного сустава

Антверпен. Финал

Энди Маррей (Великобритания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:4

Для Маррея это 46-й титул в карьере и первый за 2,5 последних года (с марта 2017-го).

Напомним, во время Australian Open-2018 Энди прощался с профессиональным теннисом, после чего лег под нож.

Эта победа позволит Маррею подняться на 127-е место в мировом рейтинге, ранее он был в конце четвертой сотни.

Вавринка добавит одну строчку и с понедельника оккупирует 17-ю позицию.