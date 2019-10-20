Войти или Зарегистрироваться

Маррей с камбэком выиграл первый турнир после возвращения

Экс-лидер мирового рейтинга обыграл в финале Антверпена Стэна Вавринку

  • 20.10.2019 19:52
  • 156 просмотров
  • 2 комментария
Маррей с камбэком выиграл первый турнир после возвращения
© ATP. Энди Маррей и Стэн Вавринка
Состоялся финал турнира ATP 250 в бельгийском Антверпене, в котором встречались два трехкратных победителя турниров Большого Шлема Энди Маррей и Стэн Вавринка.
 
Победу праздновал британец, который совершил камбэк после проигрыша первой партии. Отметим, что это первый титул Маррея после замены тазобедренного сустава.
 
Антверпен. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:4
 
Для Маррея это 46-й титул в карьере и первый за 2,5 последних года (с марта 2017-го).
 
Напомним, во время Australian Open-2018 Энди прощался с профессиональным теннисом, после чего лег под нож.
 
Эта победа позволит Маррею подняться на 127-е место в мировом рейтинге, ранее он был в конце четвертой сотни.
 
Вавринка добавит одну строчку и с понедельника оккупирует 17-ю позицию.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.10.2019 20:05
    0
    Удачи Маррею и Вавринке на ближайшем АО. Вполне могут дойти хотя бы до того же полуфинала хлопнув кого-нибудь из топ-3, а может и всю тройку, кто знает.
    Ссылка
    vital
      vital, 20.10.2019 19:57
    0
    Вітання Енді! Ну і трофей відповідний для Маррея з новим суглобом - типу "железный дровосек" з казки про Еллі і Тотошку
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.10.2019 20:05
    0
    Удачи Маррею и Вавринке на ближайшем АО. Вполне могут дойти хотя бы до того же полуфинала хлопнув кого-нибудь из топ-3, а может и всю тройку, кто знает.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 20.10.2019 19:57
    0
    Вітання Енді! Ну і трофей відповідний для Маррея з новим суглобом - типу "железный дровосек" з казки про Еллі і Тотошку
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности