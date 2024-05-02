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  4. Энди Маррей сыграет в парном разряде Ролан Гаррос. Известен партнер
Ролан Гаррос
02 мая 2024, 17:22 |
111
0

Энди Маррей сыграет в парном разряде Ролан Гаррос. Известен партнер

Британец планирует лучше подготовиться к Олимпиаде

02 мая 2024, 17:22 |
111
0
Энди Маррей сыграет в парном разряде Ролан Гаррос. Известен партнер
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Двукратный обладатель золотой олимпийской медали Энди Маррей надеется пополнить свою коллекцию еще одной олимпийской медалью в Париже этим летом.

Британец намерен объединиться с соотечественником Дэном Эвансом в парном разряде на Открытом чемпионате Франции, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде, которая пройдет на тех же кортах.

Отметим, что в марте Маррей повредил связки лодыжки на Мастерсе в Майами. Если Энди успеет восстановиться, то сыграет на Ролан Гаррос не только в одиночке, но и в паре.

Лучший результат Маррея в Париже – финал Ролан Гаррос 2016 в одиночном разряде.

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Энди Маррей Дэн Эванс Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: inews.co.uk
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