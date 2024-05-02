Энди Маррей сыграет в парном разряде Ролан Гаррос. Известен партнер
Британец планирует лучше подготовиться к Олимпиаде
Двукратный обладатель золотой олимпийской медали Энди Маррей надеется пополнить свою коллекцию еще одной олимпийской медалью в Париже этим летом.
Британец намерен объединиться с соотечественником Дэном Эвансом в парном разряде на Открытом чемпионате Франции, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде, которая пройдет на тех же кортах.
Отметим, что в марте Маррей повредил связки лодыжки на Мастерсе в Майами. Если Энди успеет восстановиться, то сыграет на Ролан Гаррос не только в одиночке, но и в паре.
Лучший результат Маррея в Париже – финал Ролан Гаррос 2016 в одиночном разряде.
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