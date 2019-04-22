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Сборная Франции вышла в финал Кубка Федерации

Француженки впервые с 2016 года сыграют в финале командного турнира

  • 22.04.2019 02:21
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Сборная Франции вышла в финал Кубка Федерации
© fedcup.com

Кубок Федерации - The World Cup of Tennis. Мировая группа. Полуфинал

(4) Франция - Руміния - 3:2
Место проведения: Руан, Франция
Покрытие: грунт (зал)

Суббота. День 1
Кристина Младенович - Симона Халеп - 3:6, 1:6
Каролин Гарсия - Михаэла Бузэрнеску - 6:3, 6:3

Воскресенье. День 2
Каролин Гарсия - Симона Халеп - 7:6(6), 3:6, 4:6
Полин Парментье - Ирина Бегу - 6:3, 2:6, 6:2
Гарсия/Младенович - Никулеску/Халеп - 5:7, 6:3, 6:4

Симона Халеп в четвёртый раз подряд обыграла Гарсию и одержала в целом шестую победу над француженкой. Халеп выиграла 21 одиночный матч из 26-и проведённых.

Полин Парментье провела пятую встречу Бегу на грунте, выиграв четвёртый матч, и вышла вперед в личном счёте противостояний с румынкой: 4-3.

Каролин Гарсия и Кристина Младенович впервые с февраля 2017 года сыграли в парном матче. В том сезоне теннисистки дошли до полуфинала на Australian Open и стали четвертьфиналистками в Дубае.

В 2016 году Каролин и Кристина помогли своей сборной дойти до финала Кубка Федерации, а также победили на домашнем «Шлеме» в Париже и сыграли в финале US Open.

Сборная Франции в шестой раз сыграет в решающем матче командного турнира и будет бороться за третий трофей. Ранее француженки становились победительницами в 1997 и 2003 годах. Последний финал в Кубке Федерации с участием французской команды прошёл в 2016 году, когда она уступила сборной Чехии.

В финале соревнований француженки сыграют на выезде с представительницами Австралии, которые победили сборную Беларуси. Франция проиграла в пяти из шести встреч с австралийками, однако в последний раз сборные играли ещё в 2000 году.

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Источник — Большой теннис Украины

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