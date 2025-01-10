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  4. Два матча за день. Динамо добавило еще один спарринг в планы
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 20:10 |
779
0

Два матча за день. Динамо добавило еще один спарринг в планы

Команда сыграет с Марибором

10 января 2025, 20:10 |
779
0
Два матча за день. Динамо добавило еще один спарринг в планы
ФК Динамо Киев

«Динамо» сыграет еще один контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Турции.

В четверг, 16 января, кроме предварительно согласованного спарринга с болгарским ЦСКА 1948, «бело-синие» проведут поединок против словенского «Марибора».

Начало игры запланировано на 10:00 по киевскому времени (11:00 по турецкому).

Кроме того, киевляне на сборе сыграют с ФКСБ и «Видзевом».

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Динамо Киев Марибор учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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