Украина. Премьер лига10 января 2025, 20:10 |
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Два матча за день. Динамо добавило еще один спарринг в планы
Команда сыграет с Марибором
10 января 2025, 20:10 |
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«Динамо» сыграет еще один контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Турции.
В четверг, 16 января, кроме предварительно согласованного спарринга с болгарским ЦСКА 1948, «бело-синие» проведут поединок против словенского «Марибора».
Начало игры запланировано на 10:00 по киевскому времени (11:00 по турецкому).
Кроме того, киевляне на сборе сыграют с ФКСБ и «Видзевом».
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