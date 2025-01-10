Два матча за день. Динамо добавило еще один спарринг в планы

«Динамо» сыграет еще один контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Турции.

В четверг, 16 января, кроме предварительно согласованного спарринга с болгарским ЦСКА 1948, «бело-синие» проведут поединок против словенского «Марибора».

Начало игры запланировано на 10:00 по киевскому времени (11:00 по турецкому).

Кроме того, киевляне на сборе сыграют с ФКСБ и «Видзевом».