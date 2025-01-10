Трансферная бомба. Реал и Бавария будут бороться за суперзвезду из АПЛ

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд интересен не только мадридскому «Реалу», а и мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летнему футболисту в Мюнхене готовы дать футболисту одну из ключевых ролей в проекте, а также очень серьезный контракт. Борьба между «Реалом» и «Баварией» за Трента будет усиливаться в ближайшее месяцы.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд 21 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может перейти в Саудовскую Аравию.