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  4. Трансферная бомба. Реал и Бавария будут бороться за суперзвезду из АПЛ
Англия
10 января 2025, 20:44 |
1056
0

Трансферная бомба. Реал и Бавария будут бороться за суперзвезду из АПЛ

Трент Александер-Арнольд привлекает внимание двух европейских грандов

10 января 2025, 20:44 |
1056
0
Трансферная бомба. Реал и Бавария будут бороться за суперзвезду из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд интересен не только мадридскому «Реалу», а и мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летнему футболисту в Мюнхене готовы дать футболисту одну из ключевых ролей в проекте, а также очень серьезный контракт. Борьба между «Реалом» и «Баварией» за Трента будет усиливаться в ближайшее месяцы.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд 21 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может перейти в Саудовскую Аравию.

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Трент Александер-Арнольд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Бавария Ливерпуль
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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