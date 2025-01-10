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  4. Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала
Испания
10 января 2025, 18:58 | Обновлено 10 января 2025, 19:03
1887
9

Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала

Винисиуса очень хотят видеть в Саудовской Аравии

10 января 2025, 18:58 | Обновлено 10 января 2025, 19:03
1887
9
Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

По информации источника, 24-летним футболиста хотят сделать главной звездой чемпионата, предложив ему контракт, по которому он заработает миллиард евро за 5 лет. Контракт Винисиуса с испанским грандом действует до лета 2027 года, потому в Мадриде относительно спокойны касательно будущего их суперзвезды, но для большей уверенности руководство «сливочных» хотело бы провести переговоры с игроком и продлить действующее соглашение.

Клубы Саудовской Аравии установили контакт с окружением игрока для того, что бы сообщить ему, что они ждут бразильца в 2025 году.

Винисиус рассматривал вариант переезда на Ближний Восток прошлым летом, но решил остаться в столице Испании. Бразилец мог стать игроком «Аль-Ахли».

В Саудовской Аравии считают, что игрок рано или поздно будет играть в их чемпионате, но в «Реале» уверенны в спортивных амбициях Винисиуса. Клуб ссылается на клаусулу игрока в размере 1 миллиарда евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании.

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Данііл Киріяка Источник: Relevo
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Комментарии 9
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arrow1418
Та хватить писати всяку фігню , людині 24 роки !!! Йому ще грати і грати на вищому рівні , зустрінемося через 10 років.
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0
Harun Bakircioğlu
Добавляем Relevo в список фейк ньюз.
Там уже Fichajes, DefensaCentral, RealMadridExclusivo, ElGolDigital.
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0
Saar
Та , найкрутіший футболіст 2024 року- Родрі, а його ні Реал не хоче ні шейхи🤣🤣🤣🤣🤣
"Липовий ЗМ, якийсь зальотний.
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0
Gargantua81
ну конечно отхватить лучшего футболиста мира в достаточно молодом возрасте, это успех для шейхов
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0
serhiy
Туда йому і дорога !!!
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0
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