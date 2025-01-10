Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала
Винисиуса очень хотят видеть в Саудовской Аравии
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.
По информации источника, 24-летним футболиста хотят сделать главной звездой чемпионата, предложив ему контракт, по которому он заработает миллиард евро за 5 лет. Контракт Винисиуса с испанским грандом действует до лета 2027 года, потому в Мадриде относительно спокойны касательно будущего их суперзвезды, но для большей уверенности руководство «сливочных» хотело бы провести переговоры с игроком и продлить действующее соглашение.
Клубы Саудовской Аравии установили контакт с окружением игрока для того, что бы сообщить ему, что они ждут бразильца в 2025 году.
Винисиус рассматривал вариант переезда на Ближний Восток прошлым летом, но решил остаться в столице Испании. Бразилец мог стать игроком «Аль-Ахли».
В Саудовской Аравии считают, что игрок рано или поздно будет играть в их чемпионате, но в «Реале» уверенны в спортивных амбициях Винисиуса. Клуб ссылается на клаусулу игрока в размере 1 миллиарда евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании.
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