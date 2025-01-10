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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 19:23 | Обновлено 10 января 2025, 19:35
1053
2

Ключевой хавбек Динамо пропустит матч Лиги Европы

Бражко еще не готов играть

10 января 2025, 19:23 | Обновлено 10 января 2025, 19:35
1053
2
Ключевой хавбек Динамо пропустит матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко рассказал о том, что только через 7-10 дней сможет вернуться к полноценным тренировкам, поэтому вряд ли сыграет 21 января против «Галатасарая».

«Стал лучшим игроком «Динамо» в прошлом году по мнению болельщиков, и будет больше еще ответственности. Будут ждать от меня большего. Хочу как можно скорее вернуться в общую группу после травмы. Две недели после матча с «Реал Сосьедадом» не мог ходить, но с 3 января начал работать по чуть-чуть».

«Пока легкая работа у меня, чтобы рецидива не было. Возможно, через 7-10 дней буду в общей группе».

«Ранний старт сбора? Очень непривычно, но так даже лучше – меньше отдыха и ты не потеряешь форму», – сказал Бражко.

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Владимир Бражко Динамо Киев Лига Европы учебно-тренировочные сборы травма
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Leon Killer
Суркиса младшего на ворота,в лиге Европы уже дно пробито
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