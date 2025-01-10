Ключевой хавбек Динамо пропустит матч Лиги Европы

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко рассказал о том, что только через 7-10 дней сможет вернуться к полноценным тренировкам, поэтому вряд ли сыграет 21 января против «Галатасарая».

«Стал лучшим игроком «Динамо» в прошлом году по мнению болельщиков, и будет больше еще ответственности. Будут ждать от меня большего. Хочу как можно скорее вернуться в общую группу после травмы. Две недели после матча с «Реал Сосьедадом» не мог ходить, но с 3 января начал работать по чуть-чуть».

«Пока легкая работа у меня, чтобы рецидива не было. Возможно, через 7-10 дней буду в общей группе».

«Ранний старт сбора? Очень непривычно, но так даже лучше – меньше отдыха и ты не потеряешь форму», – сказал Бражко.