В попытках спасти сезон. Манчестер Сити готовит 3 трансфера
Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Витор Рейс должны усилить «горожан»
«Манчестер Сити» готовит три трансфера, которые должны спасти тяжелый сезон команды Жузепа Гвардиолы, сообщает The Mirrror.
По информации источника, 25-летний нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш, 20-летний узбекистанский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов и бразильский защитник «Палмейраса» Витор Рейс являются трансферными целями английского гранда.
Очень вероятно, что все 3 игрока присоединятся к «голубым». Суммарно трансферы 3 футболистов могут обойтись команде из Манчестера в сумму около 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Борнмута».
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