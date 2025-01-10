В попытках спасти сезон. Манчестер Сити готовит 3 трансфера

«Манчестер Сити» готовит три трансфера, которые должны спасти тяжелый сезон команды Жузепа Гвардиолы, сообщает The Mirrror.

По информации источника, 25-летний нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш, 20-летний узбекистанский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов и бразильский защитник «Палмейраса» Витор Рейс являются трансферными целями английского гранда.

Очень вероятно, что все 3 игрока присоединятся к «голубым». Суммарно трансферы 3 футболистов могут обойтись команде из Манчестера в сумму около 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Борнмута».