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Англия
10 января 2025, 20:04 | Обновлено 10 января 2025, 20:09
1317
1

В попытках спасти сезон. Манчестер Сити готовит 3 трансфера

Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Витор Рейс должны усилить «горожан»

10 января 2025, 20:04 | Обновлено 10 января 2025, 20:09
1317
1
В попытках спасти сезон. Манчестер Сити готовит 3 трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

«Манчестер Сити» готовит три трансфера, которые должны спасти тяжелый сезон команды Жузепа Гвардиолы, сообщает The Mirrror.

По информации источника, 25-летний нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш, 20-летний узбекистанский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов и бразильский защитник «Палмейраса» Витор Рейс являются трансферными целями английского гранда.

Очень вероятно, что все 3 игрока присоединятся к «голубым». Суммарно трансферы 3 футболистов могут обойтись команде из Манчестера в сумму около 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Борнмута».

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Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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Gargantua81
интересные трансферы.
на узбека в Сити хочется посмотреть
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