У Реала появился серьезный конкурент на трансфер ЦЗ Борнмута
Дин Хёйсен может перейти из «Борнмута» в «Ман Сити»
Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским центральным защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, на 19-летнего футболиста также серьезно претендует мадридский «Реал».
В сезоне 2024/25 Дин Хёйсен провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также интересуется другим защитником «Борнмута» – украинцем Ильей Забарным.
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