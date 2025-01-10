У Реала появился серьезный конкурент на трансфер ЦЗ Борнмута

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским центральным защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, на 19-летнего футболиста также серьезно претендует мадридский «Реал».

В сезоне 2024/25 Дин Хёйсен провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также интересуется другим защитником «Борнмута» – украинцем Ильей Забарным.