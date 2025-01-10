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Сборная УКРАИНЫ
10 января 2025, 20:13 |
1026
0

Экс-игрок сборной Украины остался без клуба в Молдове

Денис Дедечко некоторое время был капитаном «Зимбру»

10 января 2025, 20:13 |
1026
0
Экс-игрок сборной Украины остался без клуба в Молдове
ФК Зимбру. Денис Дедечко

Молдавский «Зимбру» из Кишинева сообщил через свои медиа-ресурсы о расставании с 37-летним украинским полузащитником Денисом Дедечко. Контракт хавбека с «зубрами» истекает 15 января 2025 года. Новое соглашение стороны подписывать не будут.

Дедечко присоединился к «Зимбру» в начале 2023 года, подписавшись на правах свободного агента. Денис надевал футболку «желто-зеленых» в 57 официальных матчах, в которых забил 12 мячей, 1 — в предварительных матчах Лиги Конференций УЕФА, а также отдал 4 результативных передачи. С Дедечко в составе «Зимбру» в этом году завоевал серебро чемпионата Молдовы.

«Во время пребывания в нашей команде Денис отметился профессионализмом и самоотверженностью, внеся вклад в частности как капитан в результаты команды», - говорят официальные ресурсы «Зимбру».

Дедечко – воспитанник киевского «Динамо». За основной состав родной команды он провел один матч, длительное время выступая за «Динамо-2». Позже в карьере Дениса были охтырский «Нефтяник», руские «Луч-Энергия», «Амкар», «Краснодар», СКА из Хабаровска, а также «Кривбасс», «Ворскла», «Александрия», «Мариуполь», казахстанская «Астана», армянские «Арарат» и «Ноах», а также эстонский «Транс».

В коллекции трофеев Дениса есть Суперкубок Украины-2007 в составе киевского «Динамо» и Кубок и Суперкубок Армении-2020 с «Араратом».

Единственный матч за сборную Украины Дедечко провел 14 августа 2013 против команды Израиля (2:0), заменив в перерыве Анатолия Тимощука.

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Денис Дедечко Зимбру Кишинев чемпионат Молдовы по футболу
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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