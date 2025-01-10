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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 19:59 | Обновлено 10 января 2025, 20:08
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0

Эксперт: «В первых спаррингах Шахтер и Динамо ничем не удивили»

Киевляне и дончане не поразили на сборах

10 января 2025, 19:59 | Обновлено 10 января 2025, 20:08
150
0
Эксперт: «В первых спаррингах Шахтер и Динамо ничем не удивили»
ФК Динамо Киев

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первых в этом году спаррингах украинских грандов: «Шахтера», который сыграл вничью – 2:2 с хорватским «Динамо» из Загреба, и киевских динамовцев, которые уступили немецкому «Магдебургу» – 1:3:

«Уже давно прошли те времена, когда «горняки» и киевляне удачно проводили контрольные поединки. Я это объясняю отсутствием у наших грандов класса. Класс – это когда футболист в любом состоянии готов своими действиями способствовать достижению своей командой нужного результата.

Во-вторых, в составе обеих команд, такое впечатление, отсутствуют футболисты с генами вожаков, которые бы в трудный момент взяли игру на себя, отстояли победу.

И наконец, в «Шахтере» и «Динамо» практически отсутствует конкуренция за место в стартовом составе. И это изрядно мешает даже лидерам всегда действовать с максимальным настроем, потому что они знают, что равноценной замены им нет.

Конечно, это также негативно влияет на ход событий на поле.

Вывод? С таким уровнем подготовки нашим представителям будет очень трудно в конце января в последних поединках группового раунда еврокубков».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо Загреб Магдебург учебно-тренировочные сборы инсайд Олег Федорчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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