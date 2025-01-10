Цыганков вернулся. Известна заявка Жироны на матч с Алавесом
Виктор Цыганков попал в заявку впервые за более чем месяц может выйти на поле
Каталонская «Жирона» огласила заявку на матч 20-го тура Ла Лиги с «Алавесом».
Встреча между командами состоится 11 января в 15:00 по киевскому времени.
Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков попал в заявку на предстоящий матч.
Украинский голкипер «жиронцев» Владислав Крапивцов в в заявке отсутствует.
После 19 туров «Жирона» идет на 8-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 25 очков.
После 19 туров «Алавес» идет на 16-м месте чемпионат Испании, имея 17 очков в в своем активе.
Ранее сообщалось о том, что украинского вратаря планируют внести в заявку «Жироны».
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