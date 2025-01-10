Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков вернулся. Известна заявка Жироны на матч с Алавесом
Испания
10 января 2025, 20:22 | Обновлено 10 января 2025, 20:26
546
0

Цыганков вернулся. Известна заявка Жироны на матч с Алавесом

Виктор Цыганков попал в заявку впервые за более чем месяц может выйти на поле

10 января 2025, 20:22 | Обновлено 10 января 2025, 20:26
546
0
Цыганков вернулся. Известна заявка Жироны на матч с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» огласила заявку на матч 20-го тура Ла Лиги с «Алавесом».

Встреча между командами состоится 11 января в 15:00 по киевскому времени.

Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков попал в заявку на предстоящий матч.

Украинский голкипер «жиронцев» Владислав Крапивцов в в заявке отсутствует.

После 19 туров «Жирона» идет на 8-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 25 очков.

После 19 туров «Алавес» идет на 16-м месте чемпионат Испании, имея 17 очков в в своем активе.

Ранее сообщалось о том, что украинского вратаря планируют внести в заявку «Жироны».

По теме:
Украинский защитник, игравший в Испании, не станет игроком Стали
Удар по целостности чемпионата. Валенсия раскритиковала регистрацию Ольмо
Алавес – Жирона. Возвращение Цыганкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Цыганков Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу заявка Владислав Крапивцов
Данііл Киріяка Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10 января 2025, 07:47 2
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко

Британский промоутер считает, что легендарный боксер должен сам принять решение

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10 января 2025, 08:35 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»

Известный экс-боксер выделил Джервонту Дэвиса

Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Бокс | 10.01.2025, 03:55
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала
Футбол | 10.01.2025, 18:58
Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала
Миллиард евро. В Саудовской Аравии готовят трансфер суперзвезды Реала
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 10.01.2025, 20:46
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем