Цыганков вернулся. Известна заявка Жироны на матч с Алавесом

Каталонская «Жирона» огласила заявку на матч 20-го тура Ла Лиги с «Алавесом».

Встреча между командами состоится 11 января в 15:00 по киевскому времени.

Украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков попал в заявку на предстоящий матч.

Украинский голкипер «жиронцев» Владислав Крапивцов в в заявке отсутствует.

После 19 туров «Жирона» идет на 8-м месте чемпионата Испании, имея в своем активе 25 очков.

После 19 туров «Алавес» идет на 16-м месте чемпионат Испании, имея 17 очков в в своем активе.

Ранее сообщалось о том, что украинского вратаря планируют внести в заявку «Жироны».